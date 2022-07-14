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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
СИК - Флора
СИК - Флора: обзор матча 14 июля 2022
СИК
14.07.2022, четверг, 19:00
Лига конференций, 1 раунд
4 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Флора
59'
Д. Джервис (П)
66'
Д. Джервис
85'
Д. Джервис
113'
В. Тикканен
9'
М. Лиландер
47'
Х. Оямаа
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол СИК - Флора
Желтая карточка
J. Dunwoody
120'
Желтая карточка
A. Bates
117'
116'
Желтая карточка
Х. Оямаа
ГОЛ! 4:2!
В. Тикканен
113'
111'
Вторая желтая
С. Зенев
Замена
A. Bates
️️️️
N. Laine
101'
Замена
J. Dunwoody
️️️️
P. Andrade
88'
86'
Замена
М. Сеппик
️️️️
К. Васильев
ГОЛ! 3:2!
Д. Джервис
Пас отдал
П. Ханнола
85'
82'
Вторая желтая
К. Калласте
81'
Желтая карточка
К. Калласте
ГОЛ! 2:2!
Д. Джервис
Пас отдал
П. Ханнола
66'
Замена
T. Kaukua
️️️️
M. Hetemaj
64'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Джервис
59'
47'
ГОЛ! 0:2!
Х. Оямаа
46'
Замена
К. Хуссар
️️️️
М. Лиландер
Замена
K. Ofori
️️️️
N. Markkula
46'
Замена
В. Тикканен
️️️️
M. Haukioja
46'
Желтая карточка
П. Ханнола
34'
32'
Желтая карточка
С. Зенев
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Лиландер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СИК
1
Jesse Öst
ВР
18
Niko Markkula
ЦЗ
26
Pablo Andrade
ЦЗ
44
Джейк Джервис
ЦП
14
Matej Hradecky
ЦП
10
Diego Rojas
ЦП
10
Nooa Laine
ЦП
58
Mehmet Hetemaj
ЦП
8
Пири Ханнола
ЦП
11
Даниэль Хаканс
ЦП
19
Martti Haukioja
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
Флора
31
Карл-Ромет Номм
ВР
2
Михаэль Лиландер
ЦЗ
24
Хенрик Пюрг
ЦЗ
4
Марко Лукка
ЦЗ
25
Кен Калласте
ЦЗ
8
Маркус Соометс
ЦП
10
Мартин Миллер
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
9
Рауно Аллику
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
8
Хенрик Оямаа
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
СИК
16
Tuomas Pöyhönen
ВР
30
Markus Uusitalo
ВР
5
Tuomas Koivisto
ЦЗ
6
Вилле Тикканен
ЦП
21
Kingsley Ofori
ЦФ
15
Alfie Bates
ЦФ
0
J. Dunwoody
ЦФ
9
Josepablo Monreal
ЦФ
22
Tuomas Kaukua
ЦФ
Флора
1
Ингмар Кристер Паплавскис
ВР
16
Эрко Тугьяс
ЦЗ
43
Марккус Сеппик
ЦЗ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
7
Данил Кураксин
ЛВ
20
Маркус Поом
ЦП
22
Марк-Андерс Лепик
ЦФ
33
Evert Grünvald
ЦФ
3
Марко Липп
ЦФ
2-5-2-1
1
18
26
10
58
8
Ханнола
11
Хаканс
10
14
44
Джервис
19
4-3-3
31
Номм
24
Пюрг
4
Лукка
25
Калласте
2
Лиландер
8
Соометс
10
Миллер
14
Васильев
8
Оямаа
20
Зенев
9
Аллику
19
6
Тикканен
6
Тикканен
19
18
21
21
18
10
15
15
10
26
0
0
26
58
22
22
58
14
Васильев
43
Сеппик
43
Сеппик
14
Васильев
2
Лиландер
26
Хуссар
26
Хуссар
2
Лиландер
Остались в запасе
СИК
Флора
16
Tuomas Pöyhönen
ВР
30
Markus Uusitalo
ВР
5
Tuomas Koivisto
ЦЗ
9
Josepablo Monreal
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
1
Ингмар Кристер Паплавскис
ВР
16
Эрко Тугьяс
ЦЗ
20
Маркус Поом
ЦП
7
Данил Кураксин
ЛВ
22
Марк-Андерс Лепик
ЦФ
33
Evert Grünvald
ЦФ
3
Марко Липп
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Остались в запасе
16
Tuomas Pöyhönen
ВР
30
Markus Uusitalo
ВР
5
Tuomas Koivisto
ЦЗ
9
Josepablo Monreal
ЦФ
Остались в запасе
1
Ингмар Кристер Паплавскис
ВР
16
Эрко Тугьяс
ЦЗ
20
Маркус Поом
ЦП
7
Данил Кураксин
ЛВ
22
Марк-Андерс Лепик
ЦФ
33
Evert Grünvald
ЦФ
3
Марко Липп
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
Главный тренер
Юрген Хенн
Статистика матча СИК - Флора
3
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Ильвес
2 : 0
17.10.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
СИК
1 : 0
09.10.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
СИК
2 : 1
18.09.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Яро
1 : 1
12.09.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
ТПС
0 : 0
08.09.2026
СИК
Флора
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Флора
2 : 0
01.11.2026
Нарва Транс
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Калью
2 : 1
25.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Харью
3 : 1
21.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Флора
2 : 0
18.10.2026
Таммека
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