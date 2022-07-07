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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Флора - СИК
Флора - СИК: обзор матча 07 июля 2022
Флора
07.07.2022, четверг, 19:00
Лига конференций, 1 раунд
1 : 0
Ответный матч – 2 : 4
Завершен
СИК
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Флора - СИК
Желтая карточка
М. Соометс
90'
Желтая карточка
К. Васильев
86'
Желтая карточка
С. Зенев
78'
Замена
М. Лепик
️️️️
Р. Аллику
69'
Начало матча
Статистика матча Флора - СИК
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Флора
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Флора
2 : 0
01.11.2026
Нарва Транс
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Калью
2 : 1
25.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Харью
3 : 1
21.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Флора
2 : 0
18.10.2026
Таммека
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Ильвес
2 : 0
17.10.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
СИК
1 : 0
09.10.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
СИК
2 : 1
18.09.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Яро
1 : 1
12.09.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
ТПС
0 : 0
08.09.2026
СИК
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