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Расписание матчей
Англия. Кубок
Флитвуд - Куинз Парк Рейнджерс
Флитвуд - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 07 января 2023
Флитвуд
07.01.2023, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 3 раунд
2 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
40'
A. Nsiala
67'
P. Omochere
37'
С. Филд
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Флитвуд - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
D. Batty
️️️️
P. Omochere
82'
81'
Замена
К. Пал
️️️️
Н. Хямяляйнен
81'
Замена
И. Лейрд
️️️️
О. Какай
81'
Замена
С. Армстронг
️️️️
А. Доззел
Желтая карточка
Д. Вела
73'
70'
Замена
Т. Робертс
️️️️
К. Уиллок
70'
Замена
Т. Ричардс
️️️️
А. Адома
Замена
П. Лэйн
️️️️
А. Мускве
68'
ГОЛ! 2:1!
P. Omochere
67'
65'
Желтая карточка
О. Какай
Замена
Д. Гарнер
️️️️
К. Мендес
60'
ГОЛ! 1:1!
A. Nsiala
Пас отдал
Д. Эндрю
40'
37'
ГОЛ! 0:1!
С. Филд
Пас отдал
Л. Дайкс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флитвуд
1
Якуб Столярчик
ВР
3
Дэнни Эндрю
ЛЗ
44
Brendan Sarpong-Wiredu
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
7
Карлос Мендес
ПВ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
2
Карл Джонстон
ЦФ
22
Aristote Nsiala
ЦФ
7
Cian Hayes
ЦФ
9
Promise Omochere
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
21
Андре Доззел
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Флитвуд
1
Stephen McMullan
ВР
5
Майкл Девлин
ЦЗ
32
Пэдди Лэйн
ЦП
18
Daniel Batty
ЦП
19
Barry Baggley
ЦП
39
Каллум Мортон
ЦФ
18
Harrison Holgate
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
1
Мерфи Махони
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
23
Conor Masterson
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
1-3-1-5
1
Столярчик
3
Эндрю
44
16
Вела
25
Уоррингтон
7
Мендес
2
Джонстон
9
7
22
15
Мускве
4-3-2-1
88
Дьенг
16
Дикки
2
Данн
22
Хямяляйнен
29
Какай
21
Доззел
26
Филд
37
Адома
10
Хаир
16
Уиллок
13
Дайкс
15
Мускве
32
Лэйн
32
Лэйн
15
Мускве
9
18
18
9
7
Мендес
19
Гарнер
19
Гарнер
7
Мендес
22
Хямяляйнен
3
Пал
3
Пал
22
Хямяляйнен
29
Какай
2
Лейрд
2
Лейрд
29
Какай
37
Адома
32
Ричардс
32
Ричардс
37
Адома
21
Доззел
22
Армстронг
22
Армстронг
21
Доззел
16
Уиллок
19
Робертс
19
Робертс
16
Уиллок
Остались в запасе
Флитвуд
Куинз Парк Рейнджерс
1
Stephen McMullan
ВР
5
Майкл Девлин
ЦЗ
19
Barry Baggley
ЦП
39
Каллум Мортон
ЦФ
18
Harrison Holgate
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
31
Джордан Арчер
ВР
1
Мерфи Махони
ВР
23
Conor Masterson
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
Главный тренер
Пол Холл
Остались в запасе
1
Stephen McMullan
ВР
5
Майкл Девлин
ЦЗ
19
Barry Baggley
ЦП
39
Каллум Мортон
ЦФ
18
Harrison Holgate
ЦФ
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
1
Мерфи Махони
ВР
23
Conor Masterson
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Пол Холл
Статистика матча Флитвуд - Куинз Парк Рейнджерс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Хайбари Стэдиум
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