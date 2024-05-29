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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Фламенго - Мильонариос
Фламенго - Мильонариос: обзор матча 29 мая 2024
Фламенго
29.05.2024, среда, 03:00
Кубок Либертадорес, группа E, 6 тур
3 : 0
Завершен
Мильонариос
7'
Педро
25'
Х. Пабло Варгас (АГ)
44'
Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Мильонариос
Красная карточка
Б. Энрике
87'
Замена
Б. Энрике
️️️️
Жерсон
81'
Замена
Л. Перейра
️️️️
Д. Де Арраскаэта
81'
Замена
Э. Пульгар
️️️️
Н. де ла Крус
72'
Замена
Л. Араухо
️️️️
Эвертон
72'
ГОЛ! 3:0!
Педро
Пас отдал
М. Винья
44'
Замена
М. Винья
️️️️
Айртон
41'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Х. Пабло Варгас
25'
ГОЛ! 1:0!
Педро
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
6
Айртон
ЛЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
29
Аллан
ЦП
8
Жерсон
(К)
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
18
Николас де ла Крус
АП
7
Эвертон
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Мильонариос
1
Альваро Монтеро
ВР
26
Andrés Llinás
ЦЗ
4
Хуан Пабло Варгас
ЦЗ
14
David Macalister Silva
(К)
ЦП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
25
Эмерсон Родригес
ПП
Главный тренер
Альберто Гамеро
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
33
Cleiton
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
6
Игор Жезус
ОП
99
Лорран Перейра
АП
30
Виктор Уго
АП
7
Луис Араухо
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
4-3-1-2
1
Росси
6
Айртон
3
Ортис
4
Луис
2
Варела
29
Аллан
8
Жерсон
10
Де Арраскаэта
18
де ла Крус
9
Педро
7
Эвертон
2-2-1
1
Монтеро
26
4
Варгас
25
Родригес
14
10
Руис Ривера
10
Де Арраскаэта
99
Перейра
99
Перейра
10
Де Арраскаэта
6
Айртон
6
Винья
6
Винья
6
Айртон
18
де ла Крус
5
Пульгар
5
Пульгар
18
де ла Крус
8
Жерсон
27
Энрике
27
Энрике
8
Жерсон
7
Эвертон
7
Араухо
7
Араухо
7
Эвертон
Остались в запасе
Фламенго
Мильонариос
23
Матеус Кунья
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
6
Игор Жезус
ОП
30
Виктор Уго
АП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Альберто Гамеро
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
6
Игор Жезус
ОП
30
Виктор Уго
АП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Альберто Гамеро
Статистика матча Фламенго - Мильонариос
1
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
1
Нарушения
10
12
Офсайды
0
2
Количество передач
634
395
Сейвы
3
4
Точность передач %
88
78
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
2.21
0.63
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Мильонариос
Колумбия. Примера А, 3 тур
Мильонариос
0 : 0
28.11.2026
Америка
Колумбия. Примера А, 3 тур
Мильонариос
0 : 0
28.11.2026
Америка
Колумбия. Примера А, 2 тур
Мильонариос
4 : 1
25.11.2026
Атлетико Букараманга
Колумбия. Примера А, 1 тур
Депортиво Кали
0 : 0
21.11.2026
Мильонариос
Колумбия. Примера А, 19 тур
Мильонариос
2 : 0
14.11.2026
Альянца
Колумбия. Примера А, 18 тур
Депортес Толима
2 : 1
09.11.2026
Мильонариос
Информация о матче
Главный судья:
Факундо Фигероа Тельо
(Баия-Бланка)
Стадион:
Маракана
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