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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Фиорентина - ТНС
Фиорентина - ТНС: обзор матча 03 октября 2024
Фиорентина
03.10.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 1 тур
2 : 0
Завершен
ТНС
65'
Я. Адли
68'
М. Кен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - ТНС
Желтая карточка
К. Куаме
87'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Я. Адли
83'
82'
Замена
A. Cieslewicz
️️️️
A. Wilson
82'
Замена
Р. Броббел
️️️️
Д. Рэдмонд
ГОЛ! 2:0!
М. Кен
68'
67'
Замена
Д. МакМанус
️️️️
Б. Кларк
ГОЛ! 1:0!
Я. Адли
65'
61'
Замена
J. Marshall
️️️️
S. Bradley
Замена
А. Гюдмюндссон
️️️️
Л. Белтран
58'
Замена
М. Кен
️️️️
Р. Соттиль
58'
Замена
Додо
️️️️
М. Кайоде
58'
56'
Желтая карточка
Д. Уильямс
Замена
А. Ричардсон
️️️️
Р. Мандрагора
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
(К)
ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
29
Ясин Адли
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
18
Лукас Белтран
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
ТНС
1
Коннор Робертс
ВР
6
Jack Bodenham
ЦЗ
22
Дэнни Дэвис
ПЗ
11
Джошуа Дэниэлс
ПЗ
20
Sion Bradley
ЦП
10
Дэниэл Рэдмонд
(К)
ЦП
21
Лео Смит
ЦП
14
Дэниел Уильямс
ЦФ
28
Adam Wilson
ЦФ
18
Rory Holden
ЦФ
19
Бен Кларк
ЦФ
Фиорентина
50
Томмазо Мартинелли
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
61
Leonardo Baroncelli
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
7
Амир Ричардсон
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
ТНС
30
Jack Edwards
ВР
3
Jordan Marshall
ЦЗ
31
Ben Woollam
ЦЗ
27
Jake Canavan
ЦП
8
Райан Броббел
АП
39
Tom Jones
ЦФ
11
A. Cieslewicz
ЦФ
9
Деклан МакМанус
ЦФ
21
Ashley Baker
ЦФ
12
B. Hudson
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
4-1-3-2
1
Террачиано
65
Паризи
3
Бираги
2
Морено
33
Кайоде
8
Мандрагора
23
Соттиль
29
Адли
93
Иконе
8
Куаме
18
Белтран
3-3-4
1
Робертс
11
Дэниэлс
6
22
Дэвис
20
10
Рэдмонд
21
Смит
19
Кларк
18
28
14
Уильямс
33
Кайоде
2
Додо
2
Додо
33
Кайоде
8
Мандрагора
7
Ричардсон
7
Ричардсон
8
Мандрагора
29
Адли
32
Катальди
32
Катальди
29
Адли
18
Белтран
80
Гюдмюндссон
80
Гюдмюндссон
18
Белтран
23
Соттиль
9
Кен
9
Кен
23
Соттиль
20
3
3
20
10
Рэдмонд
8
Броббел
8
Броббел
10
Рэдмонд
28
11
11
28
19
Кларк
9
МакМанус
9
МакМанус
19
Кларк
Остались в запасе
Фиорентина
ТНС
50
Томмазо Мартинелли
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
61
Leonardo Baroncelli
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
28
Андреа Колпани
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
30
Jack Edwards
ВР
31
Ben Woollam
ЦЗ
27
Jake Canavan
ЦП
39
Tom Jones
ЦФ
21
Ashley Baker
ЦФ
12
B. Hudson
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
61
Leonardo Baroncelli
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
28
Андреа Колпани
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
Остались в запасе
30
Jack Edwards
ВР
31
Ben Woollam
ЦЗ
27
Jake Canavan
ЦП
39
Tom Jones
ЦФ
21
Ashley Baker
ЦФ
12
B. Hudson
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Фиорентина - ТНС
1
1
Всего ударов по воротам
28
2
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
80
20
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
12
0
Нарушения
11
10
Офсайды
4
0
Количество передач
798
210
Сейвы
1
8
Точность передач %
92
65
Удары мимо ворот
8
0
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
20
2
Удары из-за пределов штрафной
8
0
xG (ожидаемые голы)
3.4
0.18
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
1 : 0
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
ТНС
1 : 0
30.07.2026
Флора
Лига конференций, 2 раунд
Флора
1 : 0
23.07.2026
ТНС
Лига чемпионов, 1 раунд
ТНС
1 : 2
14.07.2026
Сабах
Лига чемпионов, 1 раунд
Сабах
2 : 0
07.07.2026
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
Дифферданж
1 : 0
29.07.2025
ТНС
Информация о матче
Главный судья:
Себастьян Гисхамер
(Бюрмос)
Стадион:
Артемио Франки
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