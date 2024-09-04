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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Малайзия - Филиппины
Малайзия - Филиппины: обзор матча 04 сентября 2024
Малайзия
04.09.2024, среда, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Филиппины
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малайзия
16
Сийхан Хазми
ВР
3
Даниэль Тинг
ЦЗ
18
Feroz Baharudin
ЦЗ
21
Дион Коолс
ЦЗ
2
Мэттью Дэвис
ПЗ
19
Ахьяр Рашид
ЛВ
4
Афик Фазаил
ОП
14
Сямер Катти
ЦП
17
Пауло Жозуэ
АП
42
Ариф Айман
ПВ
19
Ромель Моралес
ЦФ
Главный тренер
Ким Пан-Гон
Филиппины
1
Нил Этеридж
ВР
4
Jefferson Tabinas
ЦЗ
3
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
11
Jesper Nyholm
ЦЗ
12
Amani Aguinaldo
ЦЗ
8
Майкл Бальдисимо
ОП
17
Justin Baas
ЦП
9
Dylan Demuynck
ЦП
13
Alex Monis
ЦФ
18
Patrick Reichelt
ЦФ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Карлес Куадрат
Малайзия
1
Азри Гани
ВР
23
Kalamullah Al Hafiz
ВР
22
Ла'Вере Корбин-Онг
ЛЗ
20
Azam Azmi
ЦЗ
2
Доминик Тан
ЦЗ
18
Harith Haikal
ЦЗ
8
Zhafri Yahya
ЦП
15
Nooa Laine
ЦП
14
Эндрик
АП
11
Сафави Расид
ПВ
8
Muhd Syafiq Ahmad
ЦФ
9
Даррен Лок
ЦФ
Филиппины
15
Patrick Deyto
ВР
15
Kevin Ray Mendoza
ВР
5
Simen Lyngbo
ЦЗ
5
Scott Woods
ЦЗ
10
Kristófer Reyes
ЦЗ
23
Christian Rontini
ЦЗ
6
Sandro Reyes
ЦП
21
Matthew Baldisimo
ЦП
2
Jeremiah Borlongan
ЦП
9
J. Gayoso
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Хазми
3
Тинг
18
21
Коолс
2
Дэвис
4
Фазаил
14
Катти
19
Рашид
17
Жозуэ
42
Айман
19
Моралес
4-1-2-3
1
Этеридж
3
11
12
4
8
Бальдисимо
17
9
22
18
13
Остались в запасе
Малайзия
Филиппины
1
Азри Гани
ВР
23
Kalamullah Al Hafiz
ВР
22
Ла'Вере Корбин-Онг
ЛЗ
20
Azam Azmi
ЦЗ
2
Доминик Тан
ЦЗ
18
Harith Haikal
ЦЗ
8
Zhafri Yahya
ЦП
15
Nooa Laine
ЦП
14
Эндрик
АП
11
Сафави Расид
ПВ
8
Muhd Syafiq Ahmad
ЦФ
9
Даррен Лок
ЦФ
Главный тренер
Ким Пан-Гон
15
Patrick Deyto
ВР
15
Kevin Ray Mendoza
ВР
5
Simen Lyngbo
ЦЗ
5
Scott Woods
ЦЗ
10
Kristófer Reyes
ЦЗ
23
Christian Rontini
ЦЗ
6
Sandro Reyes
ЦП
21
Matthew Baldisimo
ЦП
2
Jeremiah Borlongan
ЦП
9
J. Gayoso
ЦФ
Главный тренер
Карлес Куадрат
Остались в запасе
1
Азри Гани
ВР
23
Kalamullah Al Hafiz
ВР
22
Ла'Вере Корбин-Онг
ЛЗ
20
Azam Azmi
ЦЗ
2
Доминик Тан
ЦЗ
18
Harith Haikal
ЦЗ
8
Zhafri Yahya
ЦП
15
Nooa Laine
ЦП
14
Эндрик
АП
11
Сафави Расид
ПВ
8
Muhd Syafiq Ahmad
ЦФ
9
Даррен Лок
ЦФ
Остались в запасе
15
Patrick Deyto
ВР
15
Kevin Ray Mendoza
ВР
5
Simen Lyngbo
ЦЗ
5
Scott Woods
ЦЗ
10
Kristófer Reyes
ЦЗ
23
Christian Rontini
ЦЗ
6
Sandro Reyes
ЦП
21
Matthew Baldisimo
ЦП
2
Jeremiah Borlongan
ЦП
9
J. Gayoso
ЦФ
Главный тренер
Ким Пан-Гон
Главный тренер
Карлес Куадрат
Статистика матча Малайзия - Филиппины
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Йемен
1 : 2
17.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 0
14.11.2026
Малайзия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Вьетнам
3 : 1
31.03.2026
Малайзия
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Непал
0 : 1
18.11.2025
Малайзия
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Малайзия
5 : 1
14.10.2025
Лаос
Филиппины
Товарищеские матчи. Сборные
Филиппины
5 : 1
09.06.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Филиппины
5 : 1
03.06.2026
Гуам
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Таджикистан
1 : 1
31.03.2026
Филиппины
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Мальдивы
0 : 2
18.11.2025
Филиппины
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Филиппины
3 : 1
14.10.2025
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