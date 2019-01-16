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Расписание матчей
Кубок Азии
Киргизия - Филиппины
Киргизия - Филиппины: обзор матча 16 января 2019
Киргизия
16.01.2019, среда, 16:30
Кубок Азии, группа C, 3 тур
3 : 1
Завершен
Филиппины
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Киргизия - Филиппины
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Киргизия
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Киргизия
- : -
23.12.2027
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
2 : 1
17.11.2026
Вьетнам
Товарищеские матчи. Сборные
Китайский Тайбэй
0 : 3
14.11.2026
Киргизия
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
3 : 1
04.10.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
5 : 0
28.09.2026
Мальдивы
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 0
09.06.2026
Палестина
Филиппины
Товарищеские матчи. Сборные
Филиппины
5 : 1
09.06.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Филиппины
5 : 1
03.06.2026
Гуам
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Таджикистан
1 : 1
31.03.2026
Филиппины
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Мальдивы
0 : 2
18.11.2025
Филиппины
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Филиппины
3 : 1
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