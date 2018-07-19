Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Маккаби - Ференцварош
Маккаби - Ференцварош: обзор матча 19 июля 2018
Маккаби
19.07.2018, четверг, 20:00
Лига Европы, 1 раунд
1 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Ференцварош
45+1'
Э. Атар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маккаби - Ференцварош
ГОЛ! 1:0!
Э. Атар
45'
+1
Желтая карточка
А. Рикан
34'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
1
Предраг Райкович
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
15
Дор Мича
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
11
Элиран Атар
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
7
Иван Петряк
ЛВ
6
Стефан Спировски
ЦП
10
Кьяртан Финнбогасон
ЦФ
26
Герго Ловренчич
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Маккаби
55
Хавив Охайон
ВР
77
Омер Атцили
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
9
Итай Шехтер
ЦФ
Ференцварош
13
Даниэль Беде
ЦП
16
Алмейда Леандро
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
3-2-2
1
Райкович
4
Саборит
18
Тиби
2
Даса
15
Мича
22
Рикан
9
Кьяртанссон
11
Атар
1-1-2
90
Дибус
6
Спировски
7
Петряк
26
Ловренчич
10
Финнбогасон
Остались в запасе
Маккаби
Ференцварош
55
Хавив Охайон
ВР
77
Омер Атцили
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
13
Даниэль Беде
ЦП
16
Алмейда Леандро
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Остались в запасе
55
Хавив Охайон
ВР
77
Омер Атцили
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
9
Итай Шехтер
ЦФ
Остались в запасе
13
Даниэль Беде
ЦП
16
Алмейда Леандро
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Главный тренер
Робби Кин
Статистика матча Маккаби - Ференцварош
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
- : -
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Лига Европы, 3 тур
Ференцварош
4 : 1
22.10.2026
Торренсе
Информация о матче
Стадион:
Блумфилд
Новости команд
Все
Маккаби
Ференцварош
ФИФА сняла санкции с клуба, претендующего на выход в РПЛ
19 ноября
1
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Милана» и «Ференцвароша» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Ференцвароша» и «Торреенсе» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ференцварош» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
ФИФА сняла санкции с клуба, претендующего на выход в РПЛ
19 ноября
1
«Маккаби» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Маккаби Тель-Авив» – «Лугано»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Лугано» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Лугано» – «Маккаби Тель-Авив»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Милана» и «Ференцвароша» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Ференцвароша» и «Торреенсе» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ференцварош» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Европы: шансы «Ференцвароша» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 2-го тура общего этапа
14 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+