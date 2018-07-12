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Лига Европы 2026/2027
Ференцварош - Маккаби
Ференцварош - Маккаби: обзор матча 12 июля 2018
Ференцварош
12.07.2018, четверг, 20:00
Лига Европы, 1 раунд
1 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Маккаби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ференцварош - Маккаби
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
- : -
21.11.2026
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Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
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0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
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Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Лига Европы, 3 тур
Ференцварош
4 : 1
22.10.2026
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Маккаби
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27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
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Альберт Флориан Стэдиум
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