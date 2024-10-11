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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Ливерпуль - Феникс
Ливерпуль - Феникс: обзор матча 11 октября 2024
Ливерпуль
11.10.2024, пятница, 22:00
Уругвай. Примера, 7 тур
1 : 2
Завершен
Феникс
11'
D. G. Garcia Cardozo
32'
M. Juambeltz (П)
82'
S. da Silva
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Феникс
89'
Желтая карточка
E. Marquez
83'
Желтая карточка
S. da Silva
82'
ГОЛ! 1:2!
S. da Silva
75'
Замена
F. Rodríguez
️️️️
S. de Marco
Замена
H. Quintana
️️️️
J. Rosso
75'
70'
Замена
F. de León
️️️️
A. Alfaro
Замена
L. Aued
️️️️
D. G. Garcia Cardozo
67'
Замена
A. Hernández
️️️️
R. Machado
67'
Желтая карточка
L. Olavarria
64'
61'
Замена
R. Chopitea
️️️️
A. da Silveira
58'
Желтая карточка
A. da Silveira
Желтая карточка
A. Poiso
54'
Замена
L. Olavarria
️️️️
C. Tabó
46'
46'
Замена
S. Cortelezzi
️️️️
M. Juambeltz
32'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
M. Juambeltz
31'
Желтая карточка
A. Schetino
26'
Желтая карточка
M. Juambeltz
Красная карточка
B. Bentaberry
18'
ГОЛ! 1:0!
D. G. Garcia Cardozo
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
12
Sebastián Lentinelly
ВР
14
Jean Rosso
ЦЗ
2
Bryan Bentaberry
ЦЗ
2
Edgar Elizalde
ЦЗ
18
Agustín Cayetano
ЦЗ
20
Кевин Амаро
ЦЗ
15
D. Rodriguez
ЦП
50
D. G. Garcia Cardozo
ЦП
14
Christian Tabó
ЦФ
19
Sergio Núñez
ЦФ
9
R. Machado
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Феникс
25
Emiliano Marquez
ВР
24
Juan Álvez
ЦЗ
14
Agustín Alfaro
ЦЗ
23
Adrián Argachá
ЦЗ
40
Agustín da Silveira
ЦЗ
24
Maximiliano Perg
ЦЗ
24
Santiago Viera
ЦП
26
Sebastián de Marco
ЦП
5
Andrés Schetino
ЦП
9
Sebastián da Silva
ЦФ
8
Maximiliano Juambeltz
ЦФ
Главный тренер
Леонель Рокко
Ливерпуль
40
Nicolás Vikonis
ВР
17
Anthony Poiso
ЦЗ
29
Ezequiel Olivera
ЦЗ
4
Facundo Perdomo
ЦЗ
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
14
H. Vergara
ЦП
28
H. Quintana
ЦП
29
Leonardo Olavarria
ЦП
11
Luciano Aued
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
Феникс
33
Agustín Requena
ВР
13
Guillermo Pereira
ЦЗ
20
Ricardo Chopitea
ЦЗ
28
Facundo Rodríguez
ЦЗ
16
Braulio Guisolfo
ЦП
17
Mauro Cachi
ЦП
55
Wiston Fernández
ЦП
11
Fabián Estoyanoff
ЦП
17
Facundo de León
ЦП
17
Sergio Cortelezzi
ЦФ
3-2-2-3
12
2
18
20
Амаро
2
14
15
50
9
19
14
3-2-3-2
25
23
40
24
24
14
24
26
5
8
9
14
28
28
14
14
29
29
14
50
11
11
50
9
99
99
9
40
20
20
40
26
28
28
26
14
17
17
14
8
17
17
8
Остались в запасе
Ливерпуль
Феникс
40
Nicolás Vikonis
ВР
17
Anthony Poiso
ЦЗ
29
Ezequiel Olivera
ЦЗ
4
Facundo Perdomo
ЦЗ
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
14
H. Vergara
ЦП
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
33
Agustín Requena
ВР
13
Guillermo Pereira
ЦЗ
16
Braulio Guisolfo
ЦП
17
Mauro Cachi
ЦП
55
Wiston Fernández
ЦП
11
Fabián Estoyanoff
ЦП
Главный тренер
Леонель Рокко
Остались в запасе
40
Nicolás Vikonis
ВР
17
Anthony Poiso
ЦЗ
29
Ezequiel Olivera
ЦЗ
4
Facundo Perdomo
ЦЗ
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
14
H. Vergara
ЦП
Остались в запасе
33
Agustín Requena
ВР
13
Guillermo Pereira
ЦЗ
16
Braulio Guisolfo
ЦП
17
Mauro Cachi
ЦП
55
Wiston Fernández
ЦП
11
Fabián Estoyanoff
ЦП
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Главный тренер
Леонель Рокко
Статистика матча Ливерпуль - Феникс
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 1/2 финала
Ливерпуль
2 : 2
28.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 15 тур
Ливерпуль
0 : 2
20.11.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Данубио
1 : 2
15.11.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Ливерпуль
2 : 0
02.11.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
0 : 1
26.10.2026
Ливерпуль
Феникс
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 1
01.12.2024
Феникс
Уругвай. Примера, 14 тур
Феникс
1 : 2
27.11.2024
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 13 тур
Прогресо
2 : 2
18.11.2024
Феникс
Уругвай. Примера, 12 тур
Феникс
0 : 6
13.11.2024
Насьональ
Уругвай. Примера, 11 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 0
11.11.2024
Феникс
Информация о матче
Главный судья:
Santiago Motta, Uruguay
Стадион:
Бельведере
Новости команд
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Ливерпуль
Феникс
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2024.02.28 10:45
3
«Барселона» близка к покупке 20-летнего уругвайца
2023.04.25 14:22
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