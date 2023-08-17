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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Марибор - Фенербахче
Марибор - Фенербахче: обзор матча 17 августа 2023
Марибор
17.08.2023, четверг, 21:15
Лига конференций, 3 раунд
0 : 3
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Фенербахче
17'
И. Кахведжи
77'
С. Шиманьски
79'
Д. Тадич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марибор - Фенербахче
82'
Замена
Б. Элмаз
️️️️
М. Зайц
79'
ГОЛ! 0:3!
Д. Тадич
Пас отдал
Д. Кинг
78'
Замена
Д. Кинг
️️️️
И. Кахведжи
77'
ГОЛ! 0:2!
С. Шиманьски
Пас отдал
И. Кахведжи
69'
Замена
У. Найир
️️️️
М. Батшуайи
69'
Замена
М. Мюлдюр
️️️️
Ф. Кадиоглу
Замена
М. Божич
️️️️
M. Lorber
66'
Замена
Й. Иличич
️️️️
Х. Скука
58'
Желтая карточка
Л. Ускокович
56'
Желтая карточка
М. Милец
48'
46'
Замена
А. Джику
️️️️
С. Акайдын
Замена
М. Лаушич
️️️️
А. Пихлер
46'
34'
Желтая карточка
С. Акайдын
Пенальти не реализован!
A. Jakupovic
32'
Желтая карточка
Х. Скука
26'
17'
ГОЛ! 0:1!
И. Кахведжи
Пас отдал
М. Батшуайи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марибор
22
Мартин Милец
ЦЗ
19
Макс Ватсон
ЦЗ
6
Лука Ускокович
ЦЗ
77
Itsuki Urata
ЦЗ
77
Иван Брнич
ЛВ
8
Алекс Пихлер
ЦП
14
Marcel Lorber
ЦП
20
Ян Репас
ЦП
1
Azbe Jug
ЦФ
10
Хулиано Скука
ЦФ
9
A. Jakupovic
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
10
Душан Тадич
ЛВ
8
Миха Зайц
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Марибор
81
Менно Бергсен
ВР
52
Марко Залокар
ВР
32
Неманья Митрович
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
32
Mark Strajnar
ЦЗ
29
Андраж Зинич
ПЗ
17
Марко Божич
ЛП
6
Альяж Антолин
ЦП
31
Ishaq Kayode Rafiu
ЦП
91
Марин Лаушич
АП
97
Tine Čuk
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
97
Фуркан Онур Акюз
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
69
Юсуф Кокатюрк
ЦП
92
Эфекан Караязы
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
4-3-1-3
22
Милец
6
Ускокович
77
19
Ватсон
8
Пихлер
14
20
Репас
77
Брнич
9
10
Скука
1
3-4-2-1
70
Эгрибаят
24
Остерволде
14
Перес
4
Акайдын
8
Зайц
5
Юкшек
17
Кахведжи
24
Кадиоглу
17
Шиманьски
10
Тадич
44
Батшуайи
14
17
Божич
17
Божич
14
8
Пихлер
91
Лаушич
91
Лаушич
8
Пихлер
10
Скука
72
Иличич
72
Иличич
10
Скука
4
Акайдын
4
Джику
4
Джику
4
Акайдын
24
Кадиоглу
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
24
Кадиоглу
8
Зайц
28
Элмаз
28
Элмаз
8
Зайц
17
Кахведжи
7
Кинг
7
Кинг
17
Кахведжи
44
Батшуайи
14
Найир
14
Найир
44
Батшуайи
Остались в запасе
Марибор
Фенербахче
81
Менно Бергсен
ВР
52
Марко Залокар
ВР
32
Неманья Митрович
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
32
Mark Strajnar
ЦЗ
29
Андраж Зинич
ПЗ
6
Альяж Антолин
ЦП
31
Ishaq Kayode Rafiu
ЦП
97
Tine Čuk
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
1
Алтай Баиндыр
ВР
97
Фуркан Онур Акюз
ВР
69
Юсуф Кокатюрк
ЦП
92
Эфекан Караязы
ЦП
77
Райан Кент
ЛВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Остались в запасе
81
Менно Бергсен
ВР
52
Марко Залокар
ВР
32
Неманья Митрович
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
32
Mark Strajnar
ЦЗ
29
Андраж Зинич
ПЗ
6
Альяж Антолин
ЦП
31
Ishaq Kayode Rafiu
ЦП
97
Tine Čuk
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
97
Фуркан Онур Акюз
ВР
69
Юсуф Кокатюрк
ЦП
92
Эфекан Караязы
ЦП
77
Райан Кент
ЛВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
Главный тренер
Исмаил Картал
Статистика матча Марибор - Фенербахче
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Марибор
Словения. Первая Лига, 17 тур
Мура 05
- : -
28.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
5 : 1
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
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