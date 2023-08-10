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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Фенербахче - Марибор
Фенербахче - Марибор: обзор матча 10 августа 2023
Фенербахче
10.08.2023, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
3 : 1
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Марибор
59'
Р. Бекао
62'
И. Кахведжи
90+2'
Д. Тадич (П)
72'
M. Strajnar
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Марибор
Желтая карточка
Б. Осайи-Самуэль
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Тадич
90'
+2
Замена
Р. Кент
️️️️
И. Кахведжи
84'
83'
Замена
А. Зинич
️️️️
M. Kolar
72'
ГОЛ! 2:1!
M. Strajnar
Пас отдал
Й. Иличич
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Э. Джеко
67'
Замена
М. Креспо
️️️️
М. Зайц
67'
ГОЛ! 2:0!
И. Кахведжи
Пас отдал
С. Шиманьски
62'
ГОЛ! 1:0!
Р. Бекао
Пас отдал
С. Шиманьски
59'
56'
Замена
Й. Иличич
️️️️
А. Пихлер
Замена
С. Шиманьски
️️️️
Д. Кинг
46'
35'
Желтая карточка
Я. Репас
Желтая карточка
Л. Перес
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
10
Душан Тадич
ЛВ
8
Миха Зайц
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Марибор
19
Макс Ватсон
ЦЗ
6
Лука Ускокович
ЦЗ
22
Мартин Милец
ЦЗ
77
Itsuki Urata
ЦЗ
77
Иван Брнич
ЛВ
8
Алекс Пихлер
ЦП
14
Marcel Lorber
ЦП
20
Ян Репас
ЦП
1
Azbe Jug
ЦФ
9
A. Jakupovic
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
19
Мигель Креспо
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
14
Умут Найир
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Марибор
52
Марко Залокар
ВР
81
Менно Бергсен
ВР
32
Mark Strajnar
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
32
Неманья Митрович
ЦЗ
29
Андраж Зинич
ПЗ
17
Марко Божич
ЛП
4
Блаж Врховец
ЦП
6
Альяж Антолин
ЦП
31
Ishaq Kayode Rafiu
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Хулиано Скука
ЦФ
3-4-1-2
1
Баиндыр
50
Бекао
14
Перес
26
Осайи-Самуэль
24
Кадиоглу
5
Юкшек
17
Кахведжи
8
Зайц
10
Тадич
7
Кинг
10
Джеко
4-3-1-3
6
Ускокович
22
Милец
77
19
Ватсон
8
Пихлер
14
20
Репас
77
Брнич
21
9
1
8
Зайц
19
Креспо
19
Креспо
8
Зайц
7
Кинг
17
Шиманьски
17
Шиманьски
7
Кинг
17
Кахведжи
77
Кент
77
Кент
17
Кахведжи
10
Джеко
44
Батшуайи
44
Батшуайи
10
Джеко
21
29
Зинич
29
Зинич
21
8
Пихлер
72
Иличич
72
Иличич
8
Пихлер
Остались в запасе
Фенербахче
Марибор
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
14
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
52
Марко Залокар
ВР
81
Менно Бергсен
ВР
32
Mark Strajnar
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
32
Неманья Митрович
ЦЗ
17
Марко Божич
ЛП
4
Блаж Врховец
ЦП
6
Альяж Антолин
ЦП
31
Ishaq Kayode Rafiu
ЦП
10
Хулиано Скука
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
14
Умут Найир
ЦФ
Остались в запасе
52
Марко Залокар
ВР
81
Менно Бергсен
ВР
32
Mark Strajnar
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
32
Неманья Митрович
ЦЗ
17
Марко Божич
ЛП
4
Блаж Врховец
ЦП
6
Альяж Антолин
ЦП
31
Ishaq Kayode Rafiu
ЦП
10
Хулиано Скука
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Главный тренер
Радован Каранович
Статистика матча Фенербахче - Марибор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Марибор
Словения. Первая Лига, 17 тур
Мура 05
- : -
28.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
5 : 1
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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