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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Фехервар - Омония
Фехервар - Омония: обзор матча 14 августа 2024
Фехервар
14.08.2024, среда, 19:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Омония
28'
В. Семеду
90+5'
А. Какулис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фехервар - Омония
90'
+5
ГОЛ! 0:2!
А. Какулис
Пас отдал
Х. Харалампус
90'
+2
Замена
Я. Масурас
️️️️
A. Dionkou
90'
Замена
А. Какулис
️️️️
М. Степински
82'
Замена
Я. Кусулос
️️️️
Н. Эракович
81'
Замена
О. Атцили
️️️️
В. Семеду
Замена
️️️️
M. Katona
75'
Желтая карточка
Н. Серафимов
72'
Замена
Н. Стефанелли
️️️️
Т. Кристенсен
57'
46'
Замена
Х. Харалампус
️️️️
С. Алиум
Замена
A. Huszti
️️️️
B. Melnyk
46'
Замена
P. Kovacs
️️️️
Ф. Холендер
46'
28'
Желтая карточка
В. Семеду
28'
ГОЛ! 0:1!
В. Семеду
Пас отдал
В. Шимич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фехервар
7
Филип Холендер
ЛАЗ
31
Никола Серафимов
ЦЗ
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
7
Ivan Milićević
ЦЗ
1
Балаж Тот
ЦП
14
Bogdan Melnyk
ЦП
27
Бенце Беди
ЦП
17
Milán Pető
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
14
Арон Чонгваи
ЦФ
77
Matyas Katona
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Омония
40
Фабиано
(К)
ВР
24
Амин Хаммас
ЛЗ
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
10
Вилли Семеду
ЛВ
44
Новица Эракович
ЦП
14
Матео Марич
ЦП
21
Велько Шимич
ЦП
17
Саиду Алиум
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Фехервар
57
Martin Dala
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
20
Mario Simut
ЦЗ
7
Mátyás Kovács
ЦП
18
Bence Kovács
ЦП
74
Bence Babos
ЦП
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
18
András Huszti
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
19
Patrik Kovacs
ЦФ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
Омония
98
Фрэнсис Узохо
ВР
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
11
Эвандро
ЦП
77
Омер Атцили
ЦП
74
Андреу Панайотис
ЦП
8
Харалампос Харалампус
АП
85
Ангелос Неофиту
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
3-1-5-2
31
Серафимов
4
Шпандлер
7
7
Холендер
14
27
Беди
17
10
Кристенсен
1
Тот
77
14
Чонгваи
4-3-1-2
40
Фабиано
20
5
Панайоту
5
Кулибали
24
Хаммас
44
Эракович
14
Марич
21
Шимич
10
Семеду
14
Степински
17
Алиум
14
18
18
14
7
Холендер
19
19
7
Холендер
10
Кристенсен
34
Стефанелли
34
Стефанелли
10
Кристенсен
44
Эракович
31
Кусулос
31
Кусулос
44
Эракович
20
21
Масурас
21
Масурас
20
10
Семеду
77
Атцили
77
Атцили
10
Семеду
17
Алиум
8
Харалампус
8
Харалампус
17
Алиум
14
Степински
9
Какулис
9
Какулис
14
Степински
Остались в запасе
Фехервар
Омония
57
Martin Dala
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
20
Mario Simut
ЦЗ
7
Mátyás Kovács
ЦП
18
Bence Kovács
ЦП
74
Bence Babos
ЦП
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
98
Фрэнсис Узохо
ВР
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
11
Эвандро
ЦП
74
Андреу Панайотис
ЦП
85
Ангелос Неофиту
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
57
Martin Dala
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
20
Mario Simut
ЦЗ
7
Mátyás Kovács
ЦП
18
Bence Kovács
ЦП
74
Bence Babos
ЦП
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
Остались в запасе
98
Фрэнсис Узохо
ВР
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
11
Эвандро
ЦП
74
Андреу Панайотис
ЦП
85
Ангелос Неофиту
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Фехервар - Омония
1
1
Всего ударов по воротам
15
16
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
12
Нарушения
11
5
Офсайды
2
2
Количество передач
381
477
Сейвы
8
2
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Матчи команд
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Информация о матче
Главный судья:
Якоб Кехлет
Стадион:
MOL Aréna Sóstó, Székesfehérvár
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