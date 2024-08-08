Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Омония - Фехервар
Омония - Фехервар: обзор матча 08 августа 2024
Омония
08.08.2024, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Фехервар
60'
М. Степински
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Омония - Фехервар
Замена
Я. Кусулос
️️️️
Н. Эракович
88'
Замена
О. Атцили
️️️️
В. Шимич
88'
Замена
А. Какулис
️️️️
М. Степински
81'
Замена
Х. Харалампус
️️️️
Эвандро
71'
66'
Замена
Ф. Холендер
️️️️
M. Katona
65'
Желтая карточка
M. Katona
64'
Желтая карточка
A. Huszti
61'
Замена
A. Huszti
️️️️
Б. Беди
ГОЛ! 1:0!
М. Степински
Пас отдал
A. Dionkou
60'
Желтая карточка
Н. Эракович
53'
46'
Замена
I. Milićević
️️️️
Ч. Шпандлер
28'
Желтая карточка
B. Melnyk
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Омония
40
Фабиано
(К)
ВР
24
Амин Хаммас
ЛЗ
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
10
Вилли Семеду
ЛВ
14
Матео Марич
ЦП
11
Эвандро
ЦП
44
Новица Эракович
ЦП
21
Велько Шимич
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Фехервар
31
Никола Серафимов
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
7
Mátyás Kovács
ЦП
27
Бенце Беди
ЦП
14
Bogdan Melnyk
ЦП
1
Балаж Тот
ЦП
14
Арон Чонгваи
ЦФ
77
Matyas Katona
ЦФ
19
Nejc Gradišar
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Омония
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
98
Фрэнсис Узохо
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
77
Омер Атцили
ЦП
74
Андреу Панайотис
ЦП
8
Харалампос Харалампус
АП
85
Ангелос Неофиту
ЦФ
17
Саиду Алиум
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
Фехервар
57
Martin Dala
ВР
7
Филип Холендер
ЛАЗ
7
Ivan Milićević
ЦЗ
20
Mario Simut
ЦЗ
17
Milán Pető
ЦП
74
Bence Babos
ЦП
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
18
András Huszti
ЦФ
19
Patrik Kovacs
ЦФ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
4-4-1-1
40
Фабиано
24
Хаммас
5
Кулибали
5
Панайоту
20
14
Марич
44
Эракович
21
Шимич
11
Эвандро
10
Семеду
14
Степински
3-5-3
31
Серафимов
3
4
Шпандлер
10
Кристенсен
27
Беди
14
1
Тот
7
19
77
14
Чонгваи
44
Эракович
31
Кусулос
31
Кусулос
44
Эракович
21
Шимич
77
Атцили
77
Атцили
21
Шимич
11
Эвандро
8
Харалампус
8
Харалампус
11
Эвандро
14
Степински
9
Какулис
9
Какулис
14
Степински
77
7
Холендер
7
Холендер
77
4
Шпандлер
7
7
4
Шпандлер
27
Беди
18
18
27
Беди
Остались в запасе
Омония
Фехервар
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
98
Фрэнсис Узохо
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
74
Андреу Панайотис
ЦП
85
Ангелос Неофиту
ЦФ
17
Саиду Алиум
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
57
Martin Dala
ВР
20
Mario Simut
ЦЗ
17
Milán Pető
ЦП
74
Bence Babos
ЦП
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
19
Patrik Kovacs
ЦФ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Остались в запасе
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
98
Фрэнсис Узохо
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
74
Андреу Панайотис
ЦП
85
Ангелос Неофиту
ЦФ
17
Саиду Алиум
ЦФ
Остались в запасе
57
Martin Dala
ВР
20
Mario Simut
ЦЗ
17
Milán Pető
ЦП
74
Bence Babos
ЦП
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
19
Patrik Kovacs
ЦФ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Михаэль Борис
Статистика матча Омония - Фехервар
1
3
Всего ударов по воротам
26
8
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
1
Нарушения
9
9
Офсайды
1
0
Количество передач
574
409
Сейвы
3
6
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
13
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
17
4
Удары из-за пределов штрафной
9
4
Матчи команд
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Информация о матче
Главный судья:
Lionel Tschudi, Switzerland
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Новости команд
Все
Омония
Фехервар
«Ювентус» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Ювентуса» и «Омонии» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«НЕК» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Омонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Ювентус» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Ювентуса» и «Омонии» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«НЕК» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Омонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Торпедо» поставило на паузу свои трансферы
2025.07.09 13:17
«Торпедо» подпишет защитника сборной Болгарии
2025.07.02 23:57
1
Николич близок к назначению в венгерский клуб
2023.02.16 12:20
«Ференцварош» Черчесова упустил победу в чемпионате Венгрии, пропустив на 89-й минуте
2022.11.07 07:40
«Ференцварош» Черчесова выиграл два стартовых матча в чемпионате Венгрии с общим счетом 5:0
2022.08.14 23:39
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+