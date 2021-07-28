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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ильпар - Ижевск
Ильпар - Ижевск: обзор матча 28 июля 2021
Ильпар
28.07.2021, среда, 18:30
Россия. Кубок, 1/128 финала
0 : 3
Завершен
Ижевск
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ильпар - Ижевск
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ильпар
Россия. Кубок, 1/16 финала
Сокол
3 : 1
12.08.2026
Ильпар
Россия. Кубок, 1/32 финала
Ильпар
1 : 0
29.07.2026
Металлург
Россия. Кубок, 2 раунд
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4 : 1
21.08.2025
Ильпар
Россия. Кубок, 1 раунд
Ильпар
3 : 2
06.08.2025
Носта
Россия. Кубок, 1 раунд
Ильпар
0 : 2
30.07.2024
Уралец-ТС
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Ижевск
1 : 1
24.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Урал-2
0 : 2
19.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Ижевск
1 : 0
11.10.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Ижевск
3 : 1
04.10.2026
Оренбург-2
Информация о матче
Стадион:
ЦРС "Зенит"
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