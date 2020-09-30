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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Зенит - Нижний Новгород
Зенит - Нижний Новгород: обзор матча 30 сентября 2020
Зенит
30.09.2020, среда, 13:00
Россия. Кубок, группа 5, 2 тур
0 : 0
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Нижний Новгород
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Нижний Новгород
Пенальти не реализован!
М. Гайдуков
Пенальти не реализован!
М. Осинов
Пенальти не реализован!
С. Пономаренко
ГОЛ!
С. Зуйков
3:4
ГОЛ!
И. Селеменев
3:3
ГОЛ!
Т. Сулейманов
2:3
ГОЛ!
А. Бондаренко
2:2
ГОЛ!
М. Гащенков
1:2
ГОЛ!
М. Насадюк
1:1
ГОЛ!
А. Попов
0:1
Замена
Д. Калугин
️️️️
А. Найденов
88'
Замена
Е. Перевозников
️️️️
М. Яковлев
88'
Желтая карточка
С. Пономаренко
81'
78'
Замена
М. Осинов
️️️️
И. Горбунов
66'
Замена
А. Попов
️️️️
А. Ставпец
Желтая карточка
В. Марков
52'
11'
Желтая карточка
И. Горбунов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
1
Илья Кунгуров
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
2
Алексей Найденов
ПЗ
8
Аркадий Бондаренко
ЦП
3
Максим Насадюк
ЦП
36
Кирилл Колесников
ЦП
11
Владимир Марков
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
11
Иван Селеменев
ЦП
19
Максим Гайдуков
ПВ
33
Иван Яковлев
ЦФ
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
20
Павел Комолов
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Зенит
79
Максим Счастливцев
ВР
34
Александр Усов
ЛЗ
3
Дмитрий Толмачев
ЦЗ
99
Антон Убониев
ЛВ
30
Роман Комаров
ЦП
38
Егор Перевозников
АП
22
Дмитрий Калугин
ЦФ
Нижний Новгород
1
Иван Мигунов
ВР
0
Михаил Осинов
ПЗ
83
Артем Шмыков
ОП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
2-5-2-1
1
Кунгуров
12
Пономаренко
2
Найденов
36
Колесников
11
Марков
9
Яковлев
11
Селеменев
3
Насадюк
8
Бондаренко
19
Гайдуков
33
Яковлев
4-2-2-2
31
Анисимов
7
Маляров
5
Эдиев
5
Шумских
23
Зуйков
20
Комолов
77
Гащенков
16
Ставпец
17
Горбунов
10
Федчук
99
Сулейманов
2
Найденов
22
Калугин
22
Калугин
2
Найденов
9
Яковлев
38
Перевозников
38
Перевозников
9
Яковлев
17
Горбунов
0
Осинов
0
Осинов
17
Горбунов
16
Ставпец
18
Попов
18
Попов
16
Ставпец
Остались в запасе
Зенит
Нижний Новгород
3
Дмитрий Толмачев
ЦЗ
99
Антон Убониев
ЛВ
30
Роман Комаров
ЦП
34
Александр Усов
ЛЗ
79
Максим Счастливцев
ВР
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
1
Иван Мигунов
ВР
83
Артем Шмыков
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
3
Дмитрий Толмачев
ЦЗ
99
Антон Убониев
ЛВ
30
Роман Комаров
ЦП
34
Александр Усов
ЛЗ
79
Максим Счастливцев
ВР
Остались в запасе
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
1
Иван Мигунов
ВР
83
Артем Шмыков
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Зенит - Нижний Новгород
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зенит
Россия. ПФЛ. Группа 2, 30 тур
Зенит
0 : 0
15.06.2021
Тверь
Россия. ПФЛ. Группа 2, 29 тур
Зенит
0 : 0
12.06.2021
Олимп-Долгопрудный
Россия. ПФЛ. Группа 2, 28 тур
Зенит
0 : 0
04.06.2021
Родина
Россия. ПФЛ. Группа 2, 27 тур
Зенит
0 : 0
01.06.2021
Торпедо Вл
Россия. ПФЛ. Группа 2, 26 тур
Коломна
0 : 0
23.05.2021
Зенит
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Олег Корецкий
(Раменское)
Стадион:
Труд
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