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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Урал - Знамя Труда
Урал - Знамя Труда: обзор матча 02 марта 2014
Урал
02.03.2014, воскресенье, 18:00
Товарищеские матчи
3 : 1
Завершен
Знамя Труда
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Урал - Знамя Труда
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0
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0
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Информация о матче
Стадион:
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