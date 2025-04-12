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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Алания
Уфа - Алания: обзор матча 12 апреля 2025
Уфа
12.04.2025, суббота, 14:00
Россия. Первая лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Алания
21'
А. Теняев
33'
В. Ложкин
90+2'
А. Хугаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уфа - Алания
Замена
Д. Стоцкий
️️️️
А. Гуренко
90'
+4
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
А. Хугаев
Замена
И. Черняк
️️️️
Н. Мацхарашвили
86'
72'
Пенальти не реализован!
А. Хугаев
Желтая карточка
А. Теняев
71'
Замена
Ш. Исаев
️️️️
А. Анисимов
70'
Замена
К. Троянов
️️️️
В. Ложкин
69'
67'
Замена
Д. Кокоев
️️️️
А. Козырев
67'
Замена
Т. Булацев
️️️️
С. Качмазов
46'
Замена
В. Нафиков
️️️️
Р. Дауров
ГОЛ! 2:0!
В. Ложкин
33'
ГОЛ! 1:0!
А. Теняев
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
17
Андрей Анисимов
ОП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
7
Александр Перченок
ПВ
11
Артем Гуренко
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Алания
24
Алил Магомедов
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
6
Мурат Ышык
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
37
Макар Чирков
ЦЗ
71
Данил Казанцев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
9
Артем Закиров
ЦП
21
Артур Козырев
ЦП
27
Руслан Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Уфа
71
Илья Свинов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
79
Константин Троянов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
23
Данил Ахатов
АП
22
Илья Черняк
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Заур Датиев
ЛЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
95
Спартак Гогниев
ЦЗ
87
Тимур Булацев
ПЗ
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
75
Сармат Огоев
ОП
7
Леван Тавзарашвили
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
57
Давид Тепсикоев
ПВ
3-2-1-3-1
1
Баклов
44
Корнюшин
45
Теняев
5
Кутин
15
Бочеров
17
Анисимов
20
Мацхарашвили
7
Перченок
88
Агеян
11
Гуренко
25
Ложкин
4-3-2-1
24
Магомедов
4
Качмазов
19
Бутаев
37
Чирков
6
Ышык
71
Казанцев
17
Дауров
8
Хугаев
9
Закиров
21
Козырев
27
Гогниев
11
Гуренко
89
Стоцкий
89
Стоцкий
11
Гуренко
25
Ложкин
79
Троянов
79
Троянов
25
Ложкин
17
Анисимов
8
Исаев
8
Исаев
17
Анисимов
20
Мацхарашвили
22
Черняк
22
Черняк
20
Мацхарашвили
4
Качмазов
87
Булацев
87
Булацев
4
Качмазов
21
Козырев
17
Кокоев
17
Кокоев
21
Козырев
17
Дауров
23
Нафиков
23
Нафиков
17
Дауров
Остались в запасе
Уфа
Алания
71
Илья Свинов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
9
Владислав Адаев
ЛВ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Заур Датиев
ЛЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
95
Спартак Гогниев
ЦЗ
75
Сармат Огоев
ОП
7
Леван Тавзарашвили
ЦП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
57
Давид Тепсикоев
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
9
Владислав Адаев
ЛВ
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Заур Датиев
ЛЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
95
Спартак Гогниев
ЦЗ
75
Сармат Огоев
ОП
7
Леван Тавзарашвили
ЦП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
57
Давид Тепсикоев
ПВ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Уфа - Алания
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Арсенал
- : -
05.12.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
4 : 1
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
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Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Матвеев
(Троицк)
Помощники судьи:
Альмир Хатмуллин (Московская область)
Виталий Жолобов (Волжский)
Резервный судья:
Данил Каширин (Уфа)
Делегат:
Василий Иванов (Москва)
Инспектор:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Нефтяник
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