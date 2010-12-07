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Лига чемпионов 2026/2027
Твенте - Тоттенхэм
Твенте - Тоттенхэм: обзор матча 07 декабря 2010
Твенте
07.12.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа A, 6 тур
3 : 3
Завершен
Тоттенхэм
22'
Д. Ландзаат (П)
57'
Р. Росалес
63'
Н. Шадли
13'
П. Висгерхоф (АГ)
48'
Д. Дефо
59'
Д. Дефо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - Тоттенхэм
Замена
П. Крауч
️️️️
Н. Кранчар
Замена
Р. Кин
️️️️
Р. Павлюченко
Замена
Д. Вуичевич
️️️️
М. Янко
ГОЛ! 3:3!
Н. Шадли
ГОЛ! 2:3!
Д. Дефо
ГОЛ! 2:2!
Р. Росалес
Пас отдал
Т. Янссен
ГОЛ! 1:2!
Д. Дефо
Пас отдал
А. Леннон
Замена
А. Леннон
️️️️
Д. Дженас
Желтая карточка
Д. Дженас
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Ландзаат
13'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
П. Висгерхоф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Сандер Бошкер
ВР
19
Двайт Тиндалли
ЛЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
4
Петер Висгерхоф
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ПЗ
16
Тео Янссен
ЛП
6
Вут Брама
ОП
7
Денни Ландзаат
ЦП
89
Насер Шадли
ЛФ
21
Марк Янко
ЦФ
26
Люк де Йонг
РФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ОП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
19
Нико Кранчар
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Твенте
13
Николай Михайлов
ВР
5
Барт Буйссе
ЛЗ
18
Тило Леугерс
ЛЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
17
Дарио Вуичевич
ЦП
25
Бернард Паркер
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
12
Аарон Леннон
ПП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
7
Робби Кин
ЦФ
4-1-2-3
1
Бошкер
19
Тиндалли
6
Дуглас
4
Висгерхоф
16
Росалес
6
Брама
16
Янссен
7
Ландзаат
89
Шадли
21
Янко
26
де Йонг
4-1-3-2
1
Гомес
14
Чорлука
36
Галлас
4
Бассонг
32
Ассу-Экотто
8
Паласиос
19
Кранчар
16
Дженас
18
Бэйл
10
Павлюченко
9
Дефо
21
Янко
17
Вуичевич
17
Вуичевич
21
Янко
16
Дженас
12
Леннон
12
Леннон
16
Дженас
19
Кранчар
15
Крауч
15
Крауч
19
Кранчар
10
Павлюченко
7
Кин
7
Кин
10
Павлюченко
Остались в запасе
Твенте
Тоттенхэм
13
Николай Михайлов
ВР
5
Барт Буйссе
ЛЗ
18
Тило Леугерс
ЛЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
25
Бернард Паркер
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
23
Карло Кудичини
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
13
Николай Михайлов
ВР
5
Барт Буйссе
ЛЗ
18
Тило Леугерс
ЛЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
25
Бернард Паркер
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Твенте - Тоттенхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Помощники судьи:
Роберто Алонсо Фернандес
Хесус Кальво Гуадамуро (оба Испания)
Стадион:
Де Гролш Весте
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:30 (прямая)
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