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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ганновер-96 - Твенте
Ганновер-96 - Твенте: обзор матча 22 ноября 2012
Ганновер-96
22.11.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, группа L, 5 тур
0 : 0
Завершен
Твенте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Твенте
89'
Желтая карточка
Л. Фер
Желтая карточка
С. Пинту
85'
84'
Красная карточка
Р. Бенгтссон
Замена
К. Рауш
️️️️
С. Хусти
78'
77'
Замена
Т. Брёкерс
️️️️
Р. Росалес
Желтая карточка
М. Эггиманн
72'
71'
Замена
Л. Кастаньос
️️️️
Д. Булыкин
Замена
М. Шмидебах
️️️️
А. Никчи
71'
63'
Замена
Л. Фер
️️️️
Й. Пелюпесси
Замена
Д. Я Конан
️️️️
Я. Шлаудрафф
62'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
24
Кристиан Пандер
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
30
Адриан Никчи
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Твенте
1
Сандер Бошкер
ВР
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
6
Вут Брама
ОП
21
Фелипе Гутьеррес
ЦП
14
Виллем Янссен
ЦП
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Твенте
25
Даниель Фернандеш
ВР
4
Петер Висгерхоф
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
2
Тим Брёкерс
ЦП
38
Мирко Борн
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
4-4-2
20
Цилер
5
Хагги
5
Эггиманн
19
Шульц
6
Черундоло
24
Пандер
18
Пинту
30
Никчи
9
Хусти
13
Шлаудрафф
9
Собич
3-3-2-1-1
1
Бошкер
6
Пелюпесси
16
Росалес
28
Брафхайд
20
Бенгтссон
6
Брама
6
Дуглас
21
Гутьеррес
14
Янссен
10
Тадич
23
Булыкин
9
Хусти
34
Рауш
34
Рауш
9
Хусти
30
Никчи
24
Шмидебах
24
Шмидебах
30
Никчи
13
Шлаудрафф
11
Конан
11
Конан
13
Шлаудрафф
6
Пелюпесси
8
Фер
8
Фер
6
Пелюпесси
16
Росалес
2
Брёкерс
2
Брёкерс
16
Росалес
23
Булыкин
9
Кастаньос
9
Кастаньос
23
Булыкин
Остались в запасе
Ганновер-96
Твенте
17
Нико Гисельман
ЛЗ
14
Маркус Миллер
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
38
Мирко Борн
ЦФ
25
Даниель Фернандеш
ВР
4
Петер Висгерхоф
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
17
Нико Гисельман
ЛЗ
14
Маркус Миллер
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Остались в запасе
38
Мирко Борн
ЦФ
25
Даниель Фернандеш
ВР
4
Петер Висгерхоф
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Ганновер-96 - Твенте
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков
(Гомель)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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