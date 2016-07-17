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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Спартак - Янг Бойз
Спартак - Янг Бойз: обзор матча 17 июля 2016
Спартак
17.07.2016, воскресенье, 18:00
Товарищеские матчи
3 : 1
Завершен
Янг Бойз
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Спартак - Янг Бойз
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Россия. Премьер-лига, 15 тур
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- : -
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Серветт
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