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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Спартак - Спартак Тр
Спартак - Спартак Тр: обзор матча 17 февраля 2015
Спартак
17.02.2015, вторник, 16:30
Товарищеские матчи
3 : 2
Завершен
Спартак Тр
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Спартак - Спартак Тр
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0
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0
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Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
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08.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
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18.10.2026
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Словакия. Найк Лига, 15 тур
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Словакия. Найк Лига, 10 тур
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11.10.2026
Спартак Тр
Информация о матче
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