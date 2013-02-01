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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Корона - Мордовия
Корона - Мордовия: обзор матча 01 февраля 2013
Корона
01.02.2013, пятница, 17:00
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Мордовия
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Корона - Мордовия
90'
Пенальти не реализован!
Д. Волаш
60'
Замена
Д. Шебанов
️️️️
Д. Абакумов
46'
Замена
Д. Волаш
️️️️
Р. Мухаметшин
46'
Замена
М. Рогов
️️️️
А. Бобер
46'
Замена
С. Кузнецов
️️️️
А. Пазин
46'
Замена
Т. Дуймович
️️️️
Е. Алдонин
46'
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
А. Иванов
46'
Замена
М. Будников
️️️️
И. Шитов
30'
Замена
Д. Абакумов
️️️️
Д. Юрченко
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Корона - Мордовия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Корона
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
- : -
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 10 тур
Погонь
2 : 0
11.10.2026
Корона
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
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Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Стадион:
Мордовия Арена
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