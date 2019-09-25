Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Мордовия - Ростов
Мордовия - Ростов: обзор матча 25 сентября 2019
Мордовия
25.09.2019, среда, 18:30
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Ростов
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Мордовия - Ростов
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Стадион:
Мордовия Арена
Новости команд
Все
Мордовия
Ростов
Мостовой: «Почему никто не говорит про «Ростов»? Все рты закрыли!»
21 ноября
26
В «Ростове» высказались о трансфере 18-летнего вратаря в «Спартак»
21 ноября
5
«Гениальный»: Радимов в восторге от второго гола «Ростова» в ворота «Крыльев»
21 ноября
5
Радимов одним словом описал «Ростов» после разгромной победы над «Крыльями»
21 ноября
8
Кириченко прокомментировал разгромную победу «Ростова» над «Крыльями Советов»
20 ноября
5
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»
2021.03.01 14:57
5
Экс-игроку «Мордовии» Мухаметшину грозит до шести лет за создание сети незаконных казино
2021.02.23 14:05
3
Мостовой: «Почему никто не говорит про «Ростов»? Все рты закрыли!»
21 ноября
26
В «Ростове» высказались о трансфере 18-летнего вратаря в «Спартак»
21 ноября
5
«Гениальный»: Радимов в восторге от второго гола «Ростова» в ворота «Крыльев»
21 ноября
5
Радимов одним словом описал «Ростов» после разгромной победы над «Крыльями»
21 ноября
8
Кириченко прокомментировал разгромную победу «Ростова» над «Крыльями Советов»
20 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+