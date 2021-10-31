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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Лада-Тольятти - Торпедо Миасс
Лада-Тольятти - Торпедо Миасс: обзор матча 31 октября 2021
Лада-Тольятти
31.10.2021, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 17 тур
1 : 2
Завершен
Торпедо Миасс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Лада-Тольятти - Торпедо Миасс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 26 тур
Крылья Советов-2
1 : 2
19.10.2024
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 25 тур
Лада-Тольятти
1 : 2
12.10.2024
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 24 тур
Пари НН-2
3 : 1
05.10.2024
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 23 тур
Лада-Тольятти
1 : 0
28.09.2024
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
Носта
2 : 0
21.09.2024
Лада-Тольятти
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо-2
2 : 2
17.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Торпедо Миасс
1 : 0
10.10.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Торпедо Миасс
3 : 1
13.09.2026
Иртыш
Информация о матче
Стадион:
Торпедо
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Лада-Тольятти
Торпедо Миасс
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