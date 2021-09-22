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Расписание матчей
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Красное Знамя - Крылья Советов
Красное Знамя - Крылья Советов: обзор матча 22 сентября 2021
Красное Знамя
22.09.2021, среда, 16:00
Россия. Кубок, группа 9, 2 тур
0 : 10
Завершен
Крылья Советов
8'
Д. Липовой
20'
Д. Цыпченко
22'
С. Пиняев
30'
С. Пиняев
64'
Д. Цыпченко
71'
Д. Цыпченко
77'
Д. Якуба
83'
И. Сергеев
85'
И. Сергеев
89'
Г. Бейл
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Таблица
Протокол Красное Знамя - Крылья Советов
89'
ГОЛ! 0:10!
Г. Бейл
85'
ГОЛ! 0:9!
И. Сергеев
83'
ГОЛ! 0:8!
И. Сергеев
77'
ГОЛ! 0:7!
Д. Якуба
71'
ГОЛ! 0:6!
Д. Цыпченко
69'
Замена
И. Сергеев
️️️️
В. Сарвели
64'
ГОЛ! 0:5!
Д. Цыпченко
64'
Замена
Д. Якуба
️️️️
Д. Липовой
30'
ГОЛ! 0:4!
С. Пиняев
22'
ГОЛ! 0:3!
С. Пиняев
20'
ГОЛ! 0:2!
Д. Цыпченко
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Липовой
4'
Желтая карточка
Д. Пруцев
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Красное Знамя - Крылья Советов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Красное Знамя
Россия. Кубок, 1/4 финала
Красное Знамя
0 : 4
09.09.2026
СКА-Хабаровск
Россия. Кубок, 1/8 финала
Торпедо Вл
0 : 0
25.08.2026
Красное Знамя
Россия. Кубок, 1/16 финала
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2 : 0
12.08.2026
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Россия. Кубок, 1/32 финала
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2 : 3
29.07.2026
Красное Знамя
Россия. Кубок, 2 раунд
Велес
2 : 0
20.08.2025
Красное Знамя
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
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