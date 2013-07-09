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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Маттерсбург - Крылья Советов
Маттерсбург - Крылья Советов: обзор матча 09 июля 2013
Маттерсбург
09.07.2013, вторник, 20:00
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Крылья Советов
37'
П. Немов
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Маттерсбург - Крылья Советов
71'
Желтая карточка
Г. Григалава
70'
Замена
С. Божин
️️️️
А. Амисулашвили
60'
Замена
С. Корниленко
️️️️
Кабайеро
60'
Замена
М. Палиенко
️️️️
Р. Воробьев
55'
Замена
С. Драгун
️️️️
Е. Баляйкин
37'
ГОЛ! 0:1!
П. Немов
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Маттерсбург - Крылья Советов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия
1 : 0
04.07.2020
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Маттерсбург
4 : 1
30.06.2020
Тироль
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Маттерсбург
1 : 2
27.06.2020
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Альтах
1 : 1
23.06.2020
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Маттерсбург
2 : 0
20.06.2020
Санкт-Пельтен
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
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Маттерсбург
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