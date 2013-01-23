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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Краснодар - Узбекистан
Краснодар - Узбекистан: обзор матча 23 января 2013
Краснодар
23.01.2013, среда, 17:00
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Узбекистан
65'
М. Конате (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Краснодар - Узбекистан
Желтая карточка
Н. Тубич
90'
Замена
️️️️
Н. Дринчич
87'
75'
Замена
Л. Тураев
️️️️
И. Таран
75'
Замена
Э. Бойдуллаев
️️️️
С. Андреев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Конате
65'
64'
Желтая карточка
К. Мурзоев
60'
Замена
И. Тухтахуджаев
️️️️
А. Филипосян
60'
Замена
И. Иномов
️️️️
А. Исмоилов
Замена
Э. Рустемович
️️️️
Е. Шипицин
46'
46'
Замена
К. Мурзоев
️️️️
У. Бакаев
46'
Замена
Г. Рахматуллаев
️️️️
Ф. Мусаев
Замена
М. Конате
️️️️
Вандерсон
46'
Замена
К. Морозов
️️️️
Жоаозиньо
46'
Замена
В. Игнатьев
️️️️
Х. Ахриев
46'
Замена
И. Петров
️️️️
В. Коман
46'
Замена
Н. Дринчич
️️️️
М. Абреу
46'
Замена
Д. Анджелкович
️️️️
С. Хмелевской
46'
Замена
Н. Тубич
️️️️
Р. Нахушев
46'
Замена
А. Марченко
️️️️
А. Мартынович
46'
Замена
Н. Марков
️️️️
И. Смольников
46'
Замена
Н. Ревишвили
️️️️
Е. Городов
46'
Желтая карточка
И. Смольников
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
21
Хасан Ахриев
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Узбекистан
0
Игнатий Нестеров
ВР
0
Станислав Андреев
ЛЗ
13
Олег Зотеев
ЛЗ
23
Акмал Шорахмедов
ЦЗ
0
Артем Филипосян
ЦЗ
0
Анзур Исмоилов
ЦЗ
0
Фозил Мусаев
ЦП
0
Игорь Таран
ЦФ
16
Жасур Хасанов
ЦФ
0
Улугбек Бакаев
ЦФ
0
Шохрух Гадоев
РФ
Главный тренер
Мирджалол Касымов
Краснодар
77
Нукри Ревишвили
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
4
Эдин Рустемович
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
18
Никола Дринчич
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Узбекистан
21
Сардор Кабулджанов
ВР
6
Лутфулла Тураев
ЦЗ
7
Ислом Иномов
ЦЗ
3
Даврон Хошимов
ЦЗ
20
Ислом Тухтахуджаев
ЦЗ
0
Шерзод Каримов
ЦП
0
Ганишер Рахматуллаев
ЦП
8
Эркин Бойдуллаев
ЦП
11
Камолиддин Мурзоев
ЦФ
4-5-1
1
Городов
55
Нахушев
2
Хмелевской
14
Мартынович
8
Смольников
22
Жоаозиньо
78
Коман
25
Шипицин
26
Абреу
21
Ахриев
14
Вандерсон
3-2-1-4
0
Нестеров
23
Шорахмедов
0
Филипосян
0
Исмоилов
0
Андреев
13
Зотеев
0
Мусаев
0
Гадоев
0
Бакаев
16
Хасанов
0
Таран
14
Мартынович
48
Марченко
48
Марченко
14
Мартынович
25
Шипицин
4
Рустемович
4
Рустемович
25
Шипицин
22
Жоаозиньо
5
Морозов
5
Морозов
22
Жоаозиньо
1
Городов
77
Ревишвили
77
Ревишвили
1
Городов
2
Хмелевской
33
Анджелкович
33
Анджелкович
2
Хмелевской
55
Нахушев
4
Тубич
4
Тубич
55
Нахушев
21
Ахриев
20
Игнатьев
20
Игнатьев
21
Ахриев
8
Смольников
13
Марков
13
Марков
8
Смольников
26
Абреу
18
Дринчич
18
Дринчич
26
Абреу
78
Коман
10
Петров
10
Петров
78
Коман
14
Вандерсон
11
Конате
11
Конате
14
Вандерсон
0
Таран
6
Тураев
6
Тураев
0
Таран
0
Мусаев
0
Рахматуллаев
0
Рахматуллаев
0
Мусаев
0
Исмоилов
7
Иномов
7
Иномов
0
Исмоилов
0
Бакаев
11
Мурзоев
11
Мурзоев
0
Бакаев
0
Андреев
8
Бойдуллаев
8
Бойдуллаев
0
Андреев
0
Филипосян
20
Тухтахуджаев
20
Тухтахуджаев
0
Филипосян
Остались в запасе
Краснодар
Узбекистан
Главный тренер
Славолюб Муслин
0
Шерзод Каримов
ЦП
21
Сардор Кабулджанов
ВР
3
Даврон Хошимов
ЦЗ
Главный тренер
Мирджалол Касымов
Остались в запасе
Остались в запасе
0
Шерзод Каримов
ЦП
21
Сардор Кабулджанов
ВР
3
Даврон Хошимов
ЦЗ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Главный тренер
Мирджалол Касымов
Статистика матча Краснодар - Узбекистан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
- : -
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
4 : 1
01.10.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Чемпионат мира, 3 тур
ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
Узбекистан
Информация о матче
Стадион:
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