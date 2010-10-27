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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Краснодар
КАМАЗ - Краснодар: обзор матча 27 октября 2010
КАМАЗ
27.10.2010, среда, 18:00
Россия. Первый дивизион, 38 тур
1 : 0
Завершен
Краснодар
53'
С. Сердюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Краснодар
Замена
С. Настусенко
️️️️
И. Коронов
+2
Замена
А. Кобялко
️️️️
М. Пименов
Замена
И. Пикущак
️️️️
Е. Шипицин
Желтая карточка
А. Ложкин
Замена
Р. Славнов
️️️️
А. Шляпкин
Замена
И. Новович
️️️️
А. Михеев
Желтая карточка
М. Багаев
Замена
А. Яркин
️️️️
Р. Сурнев
Желтая карточка
А. Михеев
ГОЛ! 1:0!
С. Сердюков
Пас отдал
И. Коронов
Замена
Д. Пчелинцев
️️️️
А. Ботвиньев
Желтая карточка
Д. Дедечко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
4
Антон Гудукин
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
14
Михаил Пименов
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
29
Сергей Сердюков
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Краснодар
62
Алексей Ботвиньев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
25
Евгений Шипицин
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
77
Семен Настусенко
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
28
Иван Новович
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
22
Александр Яркин
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
4-5-1
1
Вавилин
4
Гудукин
44
Рыков
75
Ложкин
27
Лебамба
14
Пименов
33
Кренделев
23
Бреев
13
Шляпкин
14
Коронов
29
Сердюков
3-1-5-1
62
Ботвиньев
13
Марков
14
Мартынович
71
Багаев
11
Пазин
50
Татарчук
90
Михеев
69
Дедечко
2
Сурнев
25
Шипицин
2
Гогниев
14
Коронов
77
Настусенко
77
Настусенко
14
Коронов
13
Шляпкин
4
Славнов
4
Славнов
13
Шляпкин
14
Пименов
22
Кобялко
22
Кобялко
14
Пименов
2
Сурнев
22
Яркин
22
Яркин
2
Сурнев
90
Михеев
28
Новович
28
Новович
90
Михеев
62
Ботвиньев
31
Пчелинцев
31
Пчелинцев
62
Ботвиньев
25
Шипицин
10
Пикущак
10
Пикущак
25
Шипицин
Остались в запасе
КАМАЗ
Краснодар
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
15
Евгений Калешин
ЛЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
90
Артем Делькин
ЦФ
Остались в запасе
15
Евгений Калешин
ЛЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча КАМАЗ - Краснодар
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Кузнецов
(Краснозаводск)
Стадион:
КАМАЗ
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