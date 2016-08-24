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Энергомаш - Кубань (ЛФЛ)
Энергомаш - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 24 августа 2016
Энергомаш
24.08.2016, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/32 финала
3 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Энергомаш - Кубань (ЛФЛ)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 26 тур
Торпедо
1 : 2
27.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Энергомаш
1 : 0
20.05.2018
Рязань
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Зенит
0 : 3
16.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Энергомаш
1 : 0
11.05.2018
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Калуга
1 : 2
04.05.2018
Энергомаш
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
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Энергомаш
Кубань (ЛФЛ)
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
Брат Сергея Рыжикова пройдет просмотр в «Амкаре»
2017.01.23 22:54
Игнатьев: «У «Торпедо» остаются финансовые проблемы»
2016.10.09 16:13
Кубок России. В сериях пенальти «Терек» одолел «Факел», «Уфа» обыграла «Энергомаш»
2016.09.21 21:38
Кубок России. «Энергомаш» разгромил «Кубань» и встретится с «Уфой»
2016.08.24 20:55
8
«Кубань» может подписать контракт с Концедаловым
2016.01.22 00:35
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
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