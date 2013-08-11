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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Волга - Динамо
Волга - Динамо: обзор матча 11 августа 2013
Волга
11.08.2013, воскресенье, 16:00
Товарищеские матчи
1 : 2
Завершен
Динамо
86'
Д. Тихонов (П)
43'
А. Касаев
88'
А. Панюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Волга - Динамо
90'
+2
Замена
П. Евсеев
️️️️
А. Гатагов
88'
ГОЛ! 1:2!
А. Панюков
Пас отдал
Р. Зобнин
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Тихонов
86'
82'
Замена
А. Катрич
️️️️
К. Кураньи
74'
Замена
А. Ташаев
️️️️
Н. Чичерин
68'
Замена
А. Панюков
️️️️
А. Юсупов
57'
Замена
К. Кураньи
️️️️
Ф. Смолов
46'
Замена
Е. Фролов
️️️️
А. Шунин
46'
Замена
И. Шитов
️️️️
М. Ломич
46'
Замена
Р. Зобнин
️️️️
В. Дядюн
46'
Замена
А. Гатагов
️️️️
А. Касаев
46'
Замена
В. Соболев
️️️️
П. Соломатин
Замена
А. Рощин
️️️️
С. Коровушкин
46'
Замена
И. Виноградов
️️️️
С. Хомутов
46'
Замена
Д. Тихонов
️️️️
С. Пестряков
46'
Замена
А. Петров
️️️️
М. Киселев
46'
Замена
А. Бушин
️️️️
С. Дрягин
46'
Замена
Г. Наврузов
️️️️
Л. Крупский
46'
Замена
Д. Резнюк
️️️️
А. Смирнов
46'
Замена
А. Айметдинов
️️️️
И. Рейзвих
46'
Замена
П. Устинов
️️️️
Р. Смирнов
46'
45'
Желтая карточка
Н. Чичерин
43'
ГОЛ! 0:1!
А. Касаев
Пас отдал
А. Юсупов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
1
Руслан Смирнов
ВР
11
Александр Смирнов
ЛЗ
3
Леонид Крупский
ЦЗ
40
Максим Киселев
ЦП
5
Александр Кабанов
ЦП
18
Сергей Коровушкин
ЦП
8
Сергей Дрягин
ЦП
8
Сергей Пестряков
ЦП
4
Иван Рейзвих
ЦП
8
Сергей Хомутов
ЦП
11
Сергей Лоханов
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
5
Георге Флореску
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Волга
22
Петр Устинов
ВР
24
Гаджи Наврузов
ЦЗ
7
Дмитрий Резнюк
ЦЗ
91
Артур Айметдинов
ЦЗ
14
Илья Виноградов
ЦП
25
Артем Петров
ЦП
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
9
Алексей Бушин
ЦП
69
Артём Рощин
ЦФ
Динамо
39
Евгений Фролов
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
9
Алан Гатагов
ЛП
47
Роман Зобнин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
2-5-2-1
1
Смирнов
11
Смирнов
3
Крупский
8
Дрягин
8
Пестряков
4
Рейзвих
8
Хомутов
18
Коровушкин
5
Кабанов
40
Киселев
11
Лоханов
4-3-3
1
Шунин
4
Чичерин
28
Ротенберг
6
Дуглас
32
Ломич
4
Юсупов
5
Флореску
11
Касаев
31
Соломатин
17
Дядюн
90
Смолов
3
Крупский
24
Наврузов
24
Наврузов
3
Крупский
18
Коровушкин
69
Рощин
69
Рощин
18
Коровушкин
8
Хомутов
14
Виноградов
14
Виноградов
8
Хомутов
40
Киселев
25
Петров
25
Петров
40
Киселев
8
Пестряков
97
Тихонов
97
Тихонов
8
Пестряков
11
Смирнов
7
Резнюк
7
Резнюк
11
Смирнов
8
Дрягин
9
Бушин
9
Бушин
8
Дрягин
4
Рейзвих
91
Айметдинов
91
Айметдинов
4
Рейзвих
1
Смирнов
22
Устинов
22
Устинов
1
Смирнов
Гатагов
5
Евсеев
5
Евсеев
Гатагов
Кураньи
77
Катрич
77
Катрич
Кураньи
1
Шунин
39
Фролов
39
Фролов
1
Шунин
32
Ломич
24
Шитов
24
Шитов
32
Ломич
31
Соломатин
19
Соболев
19
Соболев
31
Соломатин
11
Касаев
9
Гатагов
9
Гатагов
11
Касаев
17
Дядюн
47
Зобнин
47
Зобнин
17
Дядюн
4
Чичерин
88
Ташаев
88
Ташаев
4
Чичерин
4
Юсупов
11
Панюков
11
Панюков
4
Юсупов
90
Смолов
22
Кураньи
22
Кураньи
90
Смолов
Остались в запасе
Волга
Динамо
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Волга - Динамо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Волга
Россия. Кубок, 1/256 финала
Волга
0 : 0
05.08.2020
Звезда
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Волга
2 : 3
04.06.2017
Строгино
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
ЦРФСО
6 : 0
28.05.2017
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Волга
0 : 1
21.05.2017
Коломна
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Спартак К
4 : 0
14.05.2017
Волга
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Соколов
(Тверь)
Стадион:
Химик
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