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Красава - Динамо Бр
Красава - Динамо Бр: обзор матча 11 августа 2021
Красава
11.08.2021, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/64 финала
1 : 2
Завершен
Динамо Бр
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Красава - Динамо Бр
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0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Красава
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 12 тур
Красава
2 : 3
10.06.2022
Муром
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 11 тур
Красава
2 : 2
04.06.2022
Волна
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 5 тур
Красава
4 : 3
28.05.2022
Динамо-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Красава
0 : 1
22.05.2022
Шинник
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Казанка
0 : 1
15.05.2022
Красава
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
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Динамо Бр
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