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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Севилья - Копенгаген
Севилья - Копенгаген: обзор матча 25 октября 2022
Севилья
25.10.2022, вторник, 19:45
Лига чемпионов, группа G, 5 тур
3 : 0
Завершен
Копенгаген
61'
Ю. Эн-Несири
88'
Иско
90+2'
Г. Монтиэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Копенгаген
90'
+5
Красная карточка
Д. Хочолава
ГОЛ! 3:0!
Г. Монтиэль
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
Иско
Пас отдал
М. Акунья
88'
86'
Желтая карточка
К. Серенсен
81'
Замена
К. Серенсен
️️️️
Э. Йелерт
81'
Замена
О. Стейнн Оскарссон
️️️️
В. Клем
81'
Замена
К. Дикс
️️️️
В. Лунд Йенсен
Желтая карточка
Г. Монтиэль
78'
Замена
М. Акунья
️️️️
А. Гомес
77'
Желтая карточка
Э. Ламела
72'
72'
Замена
А. Корнелиус
️️️️
Х. Арнар Харальдссон
Замена
Р. Мир
️️️️
Ю. Эн-Несири
70'
69'
Желтая карточка
В. Классон
64'
Замена
Р. Барджи
️️️️
И. Йоуханнессон
ГОЛ! 1:0!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
А. Гомес
61'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Сусо
55'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
К. Дольберг
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
22
Иско
АП
10
Сусо
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
7
Виктор Классон
ЛВ
36
Вильям Клем
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
9
Эрик Ламела
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Копенгаген
51
Андреас Дитмер
ВР
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
19
Руни Барджи
ПВ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
3-3-2-2
13
Дмитрович
13
Теллес
23
Маркао
29
Монтиэль
11
Ракитич
19
Хордан
8
Гудель
22
Иско
10
Сусо
9
Дольберг
10
Гомес
4-1-3-2
25
Грабара
5
Хочолава
5
Лунд Йенсен
12
Йелерт
34
Кристиансен
36
Клем
21
Лерагер
8
Йоуханнессон
10
Харальдссон
9
Дарами
7
Классон
10
Гомес
21
Акунья
21
Акунья
10
Гомес
10
Сусо
9
Ламела
9
Ламела
10
Сусо
9
Дольберг
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
9
Дольберг
Эн-Несири
17
Мир
17
Мир
Эн-Несири
12
Йелерт
3
Серенсен
3
Серенсен
12
Йелерт
5
Лунд Йенсен
4
Дикс
4
Дикс
5
Лунд Йенсен
8
Йоуханнессон
19
Барджи
19
Барджи
8
Йоуханнессон
10
Харальдссон
14
Корнелиус
14
Корнелиус
10
Харальдссон
36
Клем
9
Оскарссон
9
Оскарссон
36
Клем
Остались в запасе
Севилья
Копенгаген
37
Яссин Буну
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
51
Андреас Дитмер
ВР
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
37
Яссин Буну
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
24
Аднан Янузай
ПВ
Остались в запасе
51
Андреас Дитмер
ВР
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Севилья - Копенгаген
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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