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Лига конференций 2026/2027
Копенгаген - Ягеллония
Копенгаген - Ягеллония: обзор матча 03 октября 2024
Копенгаген
03.10.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 1 тур
1 : 2
Завершен
Ягеллония
12'
П. Хацидиакос
51'
А. Пулулу
90+7'
Д. Чурлинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Ягеллония
90'
+7
ГОЛ! 1:2!
Д. Чурлинов
Пас отдал
А. Пулулу
86'
Желтая карточка
С. Абрамович
Замена
O. Højer
️️️️
Э. Ахури
86'
Замена
Г. Онугха
️️️️
В. Классон
86'
84'
Замена
J. Kubicki
️️️️
О. Нгуямба
Желтая карточка
А. Корнелиус
79'
78'
Желтая карточка
Т. Силва
Замена
А. Корнелиус
️️️️
М. Маттссон
69'
66'
Желтая карточка
М. Сачек
62'
Замена
P. Kováčik
️️️️
M. Villar Miki
55'
Замена
Т. Силва
️️️️
М. Листковски
55'
Замена
Д. Чурлинов
️️️️
К. Хансен
54'
Желтая карточка
О. Нгуямба
51'
ГОЛ! 1:1!
А. Пулулу
Пас отдал
Ж. Моутинью
46'
Замена
Т. Романчук
️️️️
Х. Имас
40'
Желтая карточка
К. Хансен
Желтая карточка
М. Лопес
26'
ГОЛ! 1:0!
П. Хацидиакос
Пас отдал
М. Лопес
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Натан Тротт
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
7
Виктор Классон
(К)
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
99
Элиас Ахури
ПВ
Главный тренер
Якоб Неструп
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
10
Орельен Нгуямба
ОП
11
Хесус Имас
(К)
АП
26
Адриан Дигес
ЦФ
23
Miguel Villar Miki
ЦФ
29
Марчин Листковски
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Копенгаген
31
Рунар Рунарссон
ВР
12
Тео Сандер
ВР
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
36
Вильям Клем
ОП
5
Oliver Højer
ЦП
13
Родриго Уэскас
ЦФ
16
Роберт
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
18
Амин Чиаха
ЦФ
Ягеллония
12
Miłosz Piekutowski
ВР
1
Макс Стриек
ВР
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
6
Тарас Романчук
ОП
2
Cezary Polak
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
77
Peter Kováčik
ЦП
51
Alan Rybak
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Тротт
15
Лопес
12
Гочолеишвили
4
Хацидиакос
4
Дикс
27
Делэни
21
Лерагер
7
Классон
8
Маттссон
99
Ахури
10
Эльюнусси
3-1-3-3
50
Абрамович
61
Сачек
3
Стойинович
8
Моутинью
10
Нгуямба
99
Хансен
11
Имас
9
Пулулу
29
Листковски
23
26
Дигес
99
Ахури
5
5
99
Ахури
7
Классон
7
Онугха
7
Онугха
7
Классон
8
Маттссон
14
Корнелиус
14
Корнелиус
8
Маттссон
11
Имас
6
Романчук
6
Романчук
11
Имас
29
Листковски
82
Силва
82
Силва
29
Листковски
10
Нгуямба
14
14
10
Нгуямба
23
77
77
23
99
Хансен
21
Чурлинов
21
Чурлинов
99
Хансен
Остались в запасе
Копенгаген
Ягеллония
31
Рунар Рунарссон
ВР
12
Тео Сандер
ВР
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
13
Родриго Уэскас
ЦФ
16
Роберт
ЦФ
18
Амин Чиаха
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
12
Miłosz Piekutowski
ВР
1
Макс Стриек
ВР
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
2
Cezary Polak
ЦП
51
Alan Rybak
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
12
Тео Сандер
ВР
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
13
Родриго Уэскас
ЦФ
16
Роберт
ЦФ
18
Амин Чиаха
ЦФ
Остались в запасе
12
Miłosz Piekutowski
ВР
1
Макс Стриек
ВР
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
2
Cezary Polak
ЦП
51
Alan Rybak
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Главный тренер
Адриан Семенец
Статистика матча Копенгаген - Ягеллония
2
5
Всего ударов по воротам
20
4
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
5
2
Нарушения
11
12
Офсайды
4
1
Количество передач
689
328
Сейвы
1
4
Точность передач %
87
77
Удары мимо ворот
8
0
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
9
0
xG (ожидаемые голы)
1.16
0.25
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
Ягеллония
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Харви
(Дублин)
Стадион:
Паркен
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