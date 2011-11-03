Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Копенгаген - Ганновер-96
Копенгаген - Ганновер-96: обзор матча 03 ноября 2011
Копенгаген
03.11.2011, четверг, 22:00
Лига Европы, группа B, 4 тур
1 : 2
Завершен
Ганновер-96
67'
Д. Н'Дойе
71'
Я. Шлаудрафф
75'
Л. Штиндль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Ганновер-96
+4
Замена
М. Эггиманн
️️️️
Я. Шлаудрафф
+2
Замена
Д. Я Конан
️️️️
М. Абделлауе
Желтая карточка
К. Хагги
Замена
Й. Абсалонсен
️️️️
П. Диуф
Замена
М. Нордстранд
️️️️
С. Сантин
Замена
М. Бергвольд
️️️️
Т. Кристенсен
ГОЛ! 1:2!
Л. Штиндль
ГОЛ! 1:1!
Я. Шлаудрафф
Пас отдал
С. Шахед
ГОЛ! 1:0!
Д. Н'Дойе
Пас отдал
К. Боланьос
Желтая карточка
Б. Овьедо
Замена
К. Рауш
️️️️
К. Пандер
Желтая карточка
Э. Погатец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Йохан Виланд
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
4
Джонни Томсен
ПЗ
31
Томас Кристенсен
ЦП
19
Кристиан Гриндхейм
ЦП
7
Кристиан Боланьос
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
30
Папе-Пате Диуф
ЦФ
70
Сезар Сантин
ЦФ
Главный тренер
Роланд Нильссон
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Копенгаген
41
Ким Кристенсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
5
Мартин Бергвольд
ЛП
22
Йохан Абсалонсен
ЦП
11
Мортен Нордстранд
ЦФ
10
Юссеф Туту
ЦФ
Ганновер-96
1
Самуэль Радлингер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
68
Алтын Лала
ОП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
4-3-3
1
Виланд
16
Овьедо
6
Сигурдссон
6
Оттесен
4
Томсен
31
Кристенсен
19
Гриндхейм
7
Боланьос
70
Сантин
30
Диуф
14
Н'Дойе
4-3-1-2
20
Цилер
23
Шахед
2
Погатец
19
Шульц
5
Хагги
18
Пинту
24
Шмидебах
24
Пандер
13
Штиндль
13
Шлаудрафф
25
Абделлауе
30
Диуф
22
Абсалонсен
22
Абсалонсен
30
Диуф
31
Кристенсен
5
Бергвольд
5
Бергвольд
31
Кристенсен
70
Сантин
11
Нордстранд
11
Нордстранд
70
Сантин
13
Шлаудрафф
5
Эггиманн
5
Эггиманн
13
Шлаудрафф
24
Пандер
34
Рауш
34
Рауш
24
Пандер
25
Абделлауе
11
Конан
11
Конан
25
Абделлауе
Остались в запасе
Копенгаген
Ганновер-96
41
Ким Кристенсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
10
Юссеф Туту
ЦФ
Главный тренер
Роланд Нильссон
1
Самуэль Радлингер
ВР
6
Стивен Черундоло
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
41
Ким Кристенсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
10
Юссеф Туту
ЦФ
Остались в запасе
1
Самуэль Радлингер
ВР
6
Стивен Черундоло
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
Главный тренер
Роланд Нильссон
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Копенгаген - Ганновер-96
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
Паркен
Новости команд
Все
Копенгаген
Ганновер-96
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Копенгаген» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Копенгаген» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
2025.09.18 12:56
2
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
2023.03.09 21:28
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
2023.03.08 14:35
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
2023.03.07 14:34
1
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
2023.03.07 12:26
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+