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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Псков - Анжи
Псков - Анжи: обзор матча 14 июля 2010
Псков
14.07.2010, среда, 18:30
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Анжи
45+1'
А. Крупенин
22'
Т. Тимонов (П)
83'
А. Крупенин (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Псков - Анжи
Замена
В. Здориков
️️️️
А. Ременчик
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
А. Крупенин
Желтая карточка
М. Пекович
Замена
Г. Гаджиев
️️️️
Г. Илуридзе
Замена
С. Степанов
️️️️
В. Алексеев
Замена
А. Стрельцов
️️️️
Т. Тимонов
Замена
️️️️
М. Абидинов
Замена
А. Сусин
️️️️
Р. Идрисов
ГОЛ! 1:1!
А. Крупенин
+1
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Тимонов
13'
Желтая карточка
М. Курбанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Псков
16
Станислав Меланченко
ВР
19
Сергей Соколов
ЦЗ
5
Антон Ременчик
ЦЗ
27
Илья Ягодкин
ЦЗ
3
Андрей Крупенин
ЦЗ
27
Артем Мещеряков
ЦП
8
Дмитрий Гарбузов
ЦП
0
Рустам Идрисов
ЦП
15
Аркадий Имреков
ЦП
34
Валерий Алексеев
ЦФ
13
Радик Сафин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Косогов
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
6
Ахмад Магомедов
ЦЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
3
Магомед Абидинов
ЦЗ
3
Митар Пекович
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
0
Тодор Тимонов
ЦФ
Псков
21
Денис Трункин
ВР
2
Артем Васильев
ЦЗ
21
Владимир Здориков
ЦЗ
0
Александр Сусин
ЦП
20
Егор Александров
ЦП
0
Сергей Степанов
ЦП
4
Антон Расторгуев
ЦП
Анжи
1
Абдулла Гаджикадиев
ВР
23
Михаил Зайцев
ЦЗ
19
Андрей Стрельцов
ЛП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
4-4-2
16
Меланченко
19
Соколов
27
Ягодкин
3
Крупенин
5
Ременчик
27
Мещеряков
0
Идрисов
15
Имреков
8
Гарбузов
13
Сафин
34
Алексеев
3-2-3-2
31
Абаев
3
Абидинов
3
Пекович
17
Мамаев
6
Магомедов
44
Курбанов
6
Цораев
17
Мухаммад
17
Мирзабеков
0
Тимонов
21
Илуридзе
0
Идрисов
0
Сусин
0
Сусин
0
Идрисов
5
Ременчик
21
Здориков
21
Здориков
5
Ременчик
34
Алексеев
0
Степанов
0
Степанов
34
Алексеев
0
Тимонов
19
Стрельцов
19
Стрельцов
0
Тимонов
21
Илуридзе
98
Гаджиев
98
Гаджиев
21
Илуридзе
Остались в запасе
Псков
Анжи
2
Артем Васильев
ЦЗ
20
Егор Александров
ЦП
4
Антон Расторгуев
ЦП
21
Денис Трункин
ВР
Главный тренер
Владимир Косогов
23
Михаил Зайцев
ЦЗ
1
Абдулла Гаджикадиев
ВР
Остались в запасе
2
Артем Васильев
ЦЗ
20
Егор Александров
ЦП
4
Антон Расторгуев
ЦП
21
Денис Трункин
ВР
Остались в запасе
23
Михаил Зайцев
ЦЗ
1
Абдулла Гаджикадиев
ВР
Главный тренер
Владимир Косогов
Статистика матча Псков - Анжи
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Псков
Россия. Кубок, 1 раунд
Псков
1 : 2
31.07.2024
Луки-Энергия
Россия. Кубок, 1/256 финала
Псков
2 : 3
02.08.2023
Луки-Энергия
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 16 тур
Звезда
0 : 1
02.11.2019
Псков
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 15 тур
Псков
0 : 2
26.10.2019
Ленинградец
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 14 тур
Велес
6 : 0
18.10.2019
Псков
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Стадион:
747
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