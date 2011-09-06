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Сербия - Фарерские острова
Сербия - Фарерские острова: обзор матча 06 сентября 2011
Сербия
06.09.2011, вторник, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа C, 10 тур
3 : 1
Завершен
Фарерские острова
6'
М. Йованович
23'
З. Тошич
69'
З. Кузманович
37'
Ф. Беньяминсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сербия - Фарерские острова
Желтая карточка
Х. Элттор
Замена
К. Моуритсен
️️️️
К. Хольст
Замена
П. Юстинуссен
️️️️
С. Самуэльсен
ГОЛ! 3:1!
З. Кузманович
Желтая карточка
Й. Эдмундссон
ГОЛ! 2:1!
Ф. Беньяминсен
Пас отдал
К. Хольст
ГОЛ! 2:0!
З. Тошич
Пас отдал
А. Коларов
ГОЛ! 1:0!
М. Йованович
Пас отдал
А. Коларов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
0
Боян Йоргачевич
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
6
Бранислав Иванович
ЦЗ
0
Невен Суботич
ЦЗ
0
Милан Йованович
ЛП
0
Деян Станкович
ЦП
22
Здравко Кузманович
ЦП
0
Милош Нинкович
ЦП
7
Зоран Тошич
ПВ
0
Марко Пантелич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петрович
Фарерские острова
1
Рене Торгард
ВР
2
Йонас-Тор Наес
ЦЗ
4
Атли Грегерсен
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
0
Йохан Давидсен
ЦЗ
0
Атли Даниэльсон
ЦП
8
Симун Самуэльсен
ЦП
10
Кристиан Хольст
ЦП
7
Фроди Беньяминсен
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
11
Хьялгрим Элттор
ЦФ
Главный тренер
Брайн Керр
Сербия
23
Дамир Кахриман
ВР
15
Ненад Томович
ЦЗ
8
Миралем Сулеймани
ЛП
4
Радосав Петрович
ОП
15
Любомир Фейса
ЦП
22
Адем Льяич
АП
0
Йован Дамьянович
ЦФ
Фарерские острова
16
Мейнхардт Йенсен
ВР
13
Пол-Йоханнес Юстинуссен
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
13
Даниэль Удсен
ЦП
14
Боги Локин
ЦП
12
Кристиан Моуритсен
ЦФ
21
Финнур Юстинуссен
ЦФ
4-4-1-1
0
Йоргачевич
4
Коларов
6
Иванович
0
Суботич
4
Бишевац
0
Йованович
22
Кузманович
0
Нинкович
0
Станкович
7
Тошич
0
Пантелич
4-4-1-1
1
Торгард
4
Грегерсен
15
Балдвинссон
0
Давидсен
2
Наес
8
Самуэльсен
10
Хольст
7
Беньяминсен
0
Даниэльсон
14
Эдмундссон
11
Элттор
10
Хольст
12
Моуритсен
12
Моуритсен
10
Хольст
8
Самуэльсен
13
Юстинуссен
13
Юстинуссен
8
Самуэльсен
Остались в запасе
Сербия
Фарерские острова
0
Йован Дамьянович
ЦФ
23
Дамир Кахриман
ВР
15
Ненад Томович
ЦЗ
8
Миралем Сулеймани
ЛП
4
Радосав Петрович
ОП
15
Любомир Фейса
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Владимир Петрович
16
Мейнхардт Йенсен
ВР
13
Даниэль Удсен
ЦП
14
Боги Локин
ЦП
21
Финнур Юстинуссен
ЦФ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
Главный тренер
Брайн Керр
Остались в запасе
0
Йован Дамьянович
ЦФ
23
Дамир Кахриман
ВР
15
Ненад Томович
ЦЗ
8
Миралем Сулеймани
ЛП
4
Радосав Петрович
ОП
15
Любомир Фейса
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Остались в запасе
16
Мейнхардт Йенсен
ВР
13
Даниэль Удсен
ЦП
14
Боги Локин
ЦП
21
Финнур Юстинуссен
ЦФ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Петрович
Главный тренер
Брайн Керр
Статистика матча Сербия - Фарерские острова
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
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Мексика
5 : 1
05.06.2026
Сербия
Фарерские острова
Лига наций, 5 тур
Словакия
- : -
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Товарищеские матчи. Сборные
Сан-Марино
1 : 2
28.03.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Стадион:
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