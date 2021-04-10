Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Фаренсе
Маритиму - Фаренсе: обзор матча 10 апреля 2021
Маритиму
10.04.2021, суббота, 17:00
Португалия. Примейра, 26 тур
1 : 0
Завершен
Фаренсе
43'
А. Алипур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маритиму - Фаренсе
Замена
Л. Африко
️️️️
М. Гермес
90'
+2
88'
Замена
A. Pinto
️️️️
E. Mancha
79'
Желтая карточка
D.
78'
Желтая карточка
H. Seco
Замена
M.
️️️️
Э. Коста
75'
Замена
Ф. Шина
️️️️
Ж. Таго
75'
74'
Замена
H. Seco
️️️️
Б. Ауашерия
74'
Замена
M. Bandarra
️️️️
Ф. Абнер
Желтая карточка
R. Macedo
73'
65'
Замена
D.
️️️️
M. Queta
Замена
Ж. Ирмер
️️️️
J. Correa
61'
60'
Желтая карточка
Д. Лукка
Замена
А. Каро
️️️️
F. Bambock
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Алипур
43'
Желтая карточка
F. Bambock
13'
Желтая карточка
Р. Сантос
6'
Желтая карточка
Зайнадине
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
1
Амир Абедзаде
ВР
22
Марсело Гермес
ЛЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
12
Franck Bambock
ЦП
0
J. Correa
ЦП
9
Али Алипур
ЦФ
7
Ruben Macedo
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Фаренсе
22
Beto
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
12
CÃ©sar Martins
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
6
Амин Удрхири
ОП
47
Джонатан Лукка
ЦП
20
Билел Ауашерия
ЦП
25
Райан Галд
АП
9
Pedro Henrique
ЦФ
10
Madi Queta
ЦФ
40
Eduardo Mancha
ЦФ
Маритиму
27
Charles
ВР
2
Андреас Каро
ЦЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
45
Фабиу Шина
ЦЗ
5
Жеан Ирмер
ОП
99
Рафик Гитан
АП
17
Milson
ЦФ
11
Francois-Xavier Fumu Tamuzo
ЦФ
23
Tim Soderstrom
ЦФ
Фаренсе
1
Уго Маркеш
ВР
13
Бура
ОП
11
Брайан Мансилья
ЦП
25
André Pinto
ЦФ
41
Cássio Scheid
ЦФ
17
Miguel Bandarra
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
30
Djalma
ЦФ
4-2-4
1
Абедзаде
22
Гермес
5
Зайнадине
15
Сантос
5
Андраде
12
0
9
Алипур
95
Таго
12
Коста
7
2-2-2-1-3
22
15
Тавареш
12
6
Удрхири
30
Абнер
47
Лукка
20
Ауашерия
25
Галд
40
10
9
12
2
Каро
2
Каро
12
12
Коста
17
17
12
Коста
0
5
Ирмер
5
Ирмер
0
22
Гермес
44
Африко
44
Африко
22
Гермес
95
Таго
45
Шина
45
Шина
95
Таго
40
25
25
40
30
Абнер
17
17
30
Абнер
20
Ауашерия
7
7
20
Ауашерия
10
30
30
10
Остались в запасе
Маритиму
Фаренсе
99
Рафик Гитан
АП
11
Francois-Xavier Fumu Tamuzo
ЦФ
23
Tim Soderstrom
ЦФ
27
Charles
ВР
Главный тренер
Даниэль Рамос
1
Уго Маркеш
ВР
41
Cássio Scheid
ЦФ
13
Бура
ОП
6
Filipe Melo
ЦФ
11
Брайан Мансилья
ЦП
Остались в запасе
99
Рафик Гитан
АП
11
Francois-Xavier Fumu Tamuzo
ЦФ
23
Tim Soderstrom
ЦФ
27
Charles
ВР
Остались в запасе
1
Уго Маркеш
ВР
41
Cássio Scheid
ЦФ
13
Бура
ОП
6
Filipe Melo
ЦФ
11
Брайан Мансилья
ЦП
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Маритиму - Фаренсе
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
Новости команд
Все
Маритиму
Фаренсе
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Фаренсе»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:08
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Фамаликан»: Примейра, 3 мая 2025
2025.05.02 12:59
Составлен список топ-10 лучших ассистентов в истории чемпионатов России
2024.12.03 13:10
2
Составлен список топ-10 лучших ассистентов в истории чемпионатов России
2024.12.03 13:10
2
Экс-зенитовец Данни стал спортивным директором португальского клуба
2023.11.18 18:46
«Химки» объявили о покупке бразильца Андраде
2023.02.09 10:26
1
«Химки» купили бразильского защитника за 300 тысяч
2023.01.28 08:16
2
«Химки» согласовали переход бразильского защитника
2023.01.27 00:38
1
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Фаренсе»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:08
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Фамаликан»: Примейра, 3 мая 2025
2025.05.02 12:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+