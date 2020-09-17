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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Юргорден - Европа
Юргорден - Европа: обзор матча 17 сентября 2020
Юргорден
17.09.2020, четверг, 20:00
Лига Европы, 2 раунд
2 : 1
Завершен
Европа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Юргорден - Европа
Замена
J. Ring
️️️️
Х. Радетинац
84'
79'
Замена
М. Йоме
️️️️
J.
Замена
E. Kujović
️️️️
Э. Чилуфья
72'
Замена
Й. Аугустинсон
️️️️
К. Эдвардс
64'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юргорден
99
Пер Бротвейт
ВР
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
22
Кертис Эдвардс
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
5
Elliot Käck
ЦФ
17
Карл Хольмберг
ЦФ
Главный тренер
Пер Ольссон
Европа
3
Джейси Оливейро
ЦЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
8
Марко Роса
ЦП
11
Лайам Уолкер
ЦП
21
David Álvarez Vázquez
ЦФ
9
Adrián Gallardo Valdés
ЦФ
8
Alex Quillo
ЦФ
11
Juanpe
ЦФ
5
Alejandro Carrascal
ЦФ
6
Olmo González Casado
ЦФ
1
Javier Munoz Arevalo
ЦФ
Юргорден
3
Йонатан Аугустинсон
ЛЗ
20
Emir Kujović
ЦФ
25
Mattias Mitku
ЦФ
10
Jonathan Ring
ЦФ
15
Melker Jonsson
ЦФ
30
Tommi Vaiho
ЦФ
8
Kevin Walker
ЦФ
Европа
1
Стефан Ортега
ВР
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
23
Emilio José Romero Belluga
ЦФ
20
Kwadwo Poku
ЦФ
18
Мики Йоме
ЦФ
2-1-3-2-2
99
Бротвейт
4
Ларссон
16
Витри
8
Карлстрем
6
Ульвестад
22
Эдвардс
7
Эрикссон
9
Радетинац
14
Чилуфья
17
Хольмберг
5
2-2-5
3
Оливейро
2
Джолли
8
Роса
11
Уолкер
8
1
6
5
11
14
Чилуфья
20
20
14
Чилуфья
9
Радетинац
10
10
9
Радетинац
22
Эдвардс
3
Аугустинсон
3
Аугустинсон
22
Эдвардс
11
18
Йоме
18
Йоме
11
Остались в запасе
Юргорден
Европа
25
Mattias Mitku
ЦФ
15
Melker Jonsson
ЦФ
30
Tommi Vaiho
ЦФ
8
Kevin Walker
ЦФ
Главный тренер
Пер Ольссон
23
Emilio José Romero Belluga
ЦФ
1
Стефан Ортега
ВР
20
Kwadwo Poku
ЦФ
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
Остались в запасе
25
Mattias Mitku
ЦФ
15
Melker Jonsson
ЦФ
30
Tommi Vaiho
ЦФ
8
Kevin Walker
ЦФ
Остались в запасе
23
Emilio José Romero Belluga
ЦФ
1
Стефан Ортега
ВР
20
Kwadwo Poku
ЦФ
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
Главный тренер
Пер Ольссон
Статистика матча Юргорден - Европа
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Европа
Лига конференций, 1 раунд
Шкендия
1 : 0
16.07.2026
Европа
Лига конференций, 1 раунд
Европа
0 : 5
09.07.2026
Шкендия
Лига конференций, 1 раунд
Европа
2 : 3
20.07.2023
Дукаджини
Лига конференций, 1 раунд
Дукаджини
2 : 1
13.07.2023
Европа
Лига конференций, 1 раунд
Европа
1 : 2
14.07.2022
Викингур
Информация о матче
Стадион:
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