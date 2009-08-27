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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сигма - Эвертон
Сигма - Эвертон: обзор матча 27 августа 2009
Сигма
27.08.2009, четверг, 20:00
Лига Европы
1 : 1
Первый матч – 0 : 4
Завершен
Эвертон
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Статистика матча Сигма - Эвертон
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Матчи команд
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- : -
21.11.2026
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Чехия. Шанс Лига, 14 тур
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5 : 0
07.11.2026
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3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
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Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Теплице
1 : 1
11.10.2026
Сигма
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
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