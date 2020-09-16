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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Эвертон - Солфорд Сити
Эвертон - Солфорд Сити: обзор матча 16 сентября 2020
Эвертон
16.09.2020, среда, 22:15
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
3 : 0
Завершен
Солфорд Сити
8'
М. Кин
74'
Г. Сигурдссон
87'
М. Кен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эвертон - Солфорд Сити
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Кен
87'
ГОЛ! 2:0!
Г. Сигурдссон
Пас отдал
Э. Гордон
74'
74'
Замена
D. Gibson
️️️️
O. Threlkeld
74'
Замена
T. Elliott
️️️️
Б. Томас-Асанте
67'
Желтая карточка
Б. Томас-Асанте
61'
Замена
B. Andrade
️️️️
J. Wilson
58'
Желтая карточка
J. Turnbull
Замена
Л. Динь
️️️️
Д. Брэнтуэйт
24'
ГОЛ! 1:0!
М. Кин
Пас отдал
Г. Сигурдссон
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
11
Бернард
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Солфорд Сити
32
Вацлав Гладкий
ВР
3
Ибу Турай
ЛЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
28
Oscar Threlkeld
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
5
Ashley Eastham
ЦФ
45
Ashley Hunter
ЦФ
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
40
Ian Henderson
ЦФ
11
James Wilson
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
25
Аллан
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Солфорд Сити
31
William Evans
ЦФ
32
Tylor Golden
ЦФ
8
Darron Gibson
ЦФ
7
Bruno Andrade
ЦФ
28
Alexander Denny
ЦФ
9
Tom Elliott
ЦФ
59
Luke Armstrong
ЦФ
4-1-3-2
13
Виржиния
27
Нкунку
5
Кин
4
Брэнтуэйт
3
Кенни
22
Дэвис
11
Бернард
10
Сигурдссон
32
Уолкотт
9
Кен
17
Гордон
1-1-1-5
32
Гладкий
3
Турай
16
Лоу
17
Тауэлл
5
11
40
23
Томас-Асанте
45
4
Брэнтуэйт
12
Динь
12
Динь
4
Брэнтуэйт
28
8
8
28
11
7
7
11
23
Томас-Асанте
9
9
23
Томас-Асанте
Остались в запасе
Эвертон
Солфорд Сити
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
1
Джордан Пикфорд
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
25
Аллан
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
31
William Evans
ЦФ
32
Tylor Golden
ЦФ
28
Alexander Denny
ЦФ
59
Luke Armstrong
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
1
Джордан Пикфорд
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
25
Аллан
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
47
Ришарлисон
ЦФ
Остались в запасе
31
William Evans
ЦФ
32
Tylor Golden
ЦФ
28
Alexander Denny
ЦФ
59
Luke Armstrong
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Эвертон - Солфорд Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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