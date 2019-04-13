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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Малага - Эстремадура
Малага - Эстремадура: обзор матча 13 апреля 2019
Малага
13.04.2019, суббота, 17:00
Испания. Сегунда, 34 тур
1 : 2
Завершен
Эстремадура
50'
Г. Бланко Лещук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Эстремадура
ГОЛ! 1:0!
Г. Бланко Лещук
50'
Желтая карточка
П. Торрес
42'
Начало матча
Статистика матча Малага - Эстремадура
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
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2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
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Испания. Примера, 9 тур
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2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Эстремадура
Испания. Кубок, 1/32 финала
Эстремадура
1 : 2
04.12.2025
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Испания. Кубок, 1/64 финала
Эстремадура
3 : 1
28.10.2025
Лас-Пальмас
Испания. Кубок, 1 раунд
Эстремадура
0 : 4
30.10.2024
Жирона
Испания. Кубок, 1 раунд
Эстремадура
1 : 4
01.12.2021
Самора
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эстремадура
1 : 2
17.12.2020
Сокуэльямос
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
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