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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Эстония - Тринидад и Тобаго
Эстония - Тринидад и Тобаго: обзор матча 07 июня 2013
Эстония
07.06.2013, пятница, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Тринидад и Тобаго
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эстония - Тринидад и Тобаго
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эстония
Лига наций, 6 тур
Эстония
- : -
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
26.07.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
5 : 0
31.05.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Тринидад и Тобаго
2 : 2
30.03.2026
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
3 : 0
15.03.2026
Тринидад и Тобаго
Информация о матче
Стадион:
А. Ле Кок Арена
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