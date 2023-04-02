Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Краснодар-2
Енисей - Краснодар-2: обзор матча 02 апреля 2023
Енисей
02.04.2023, воскресенье, 13:00
Россия. Первая лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Краснодар-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - Краснодар-2
90'
+3
Желтая карточка
В. Литвинов
90'
Желтая карточка
Д. Пивоваров
Желтая карточка
Е. Иванов
88'
87'
Желтая карточка
В. Самко
84'
Желтая карточка
О. Исаенко
83'
Замена
Р. Защепкин
️️️️
Н. Плотников
81'
Замена
Д. Пивоваров
️️️️
Д. Окоронкво
Замена
К. Ушатов
️️️️
Н. Раздорских
77'
Замена
Н. Марков
️️️️
В. Бардыбахин
72'
67'
Замена
О. Ознобихин
️️️️
М. Кутовой
Замена
А. Окладников
️️️️
Е. Апушников
63'
Замена
И. Савицкий
️️️️
А. Масловский
63'
Желтая карточка
А. Канаплин
62'
62'
Замена
Р. Халназаров
️️️️
И. Губжоков
Замена
А. Канаплин
️️️️
Я. Ивакин
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
38
Евгений Ставер
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
21
Никита Раздорских
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
99
Егор Апушников
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
70
Ислам-Бек Губжоков
ПВ
90
Максим Кутовой
ЦФ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Енисей
98
Константин Котов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
47
Иван Савицкий
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
23
Кирилл Ушатов
АП
8
Александр Канаплин
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Краснодар-2
26
Валентин Гришин
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
10
Роман Защепкин
АП
11
Олег Ознобихин
АП
4-4-1-1
38
Ставер
33
Масловский
6
Рукас
5
Стежко
13
Бардыбахин
21
Раздорских
90
Ломакин
77
Самойлов
8
Иванов
20
Ивакин
99
Апушников
4-1-1-2-2
1
Агкацев
44
Исаенко
4
Литвинов
35
Гайворонский
28
Жилкин
19
Плотников
18
Ндука
70
Губжоков
70
Самко
20
Окоронкво
90
Кутовой
33
Масловский
47
Савицкий
47
Савицкий
33
Масловский
13
Бардыбахин
13
Марков
13
Марков
13
Бардыбахин
21
Раздорских
23
Ушатов
23
Ушатов
21
Раздорских
20
Ивакин
8
Канаплин
8
Канаплин
20
Ивакин
99
Апушников
75
Окладников
75
Окладников
99
Апушников
20
Окоронкво
32
Пивоваров
32
Пивоваров
20
Окоронкво
19
Плотников
10
Защепкин
10
Защепкин
19
Плотников
90
Кутовой
11
Ознобихин
11
Ознобихин
90
Кутовой
70
Губжоков
20
Халназаров
20
Халназаров
70
Губжоков
Остались в запасе
Енисей
Краснодар-2
98
Константин Котов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
Главный тренер
Вадим Гаранин
26
Валентин Гришин
ВР
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Остались в запасе
98
Константин Котов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
Остались в запасе
26
Валентин Гришин
ВР
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Главный тренер
Алексей Герасименко
Статистика матча Енисей - Краснодар-2
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Ранэль Зияков
(Набережные Челны)
Помощники судьи:
Наиль Сейфетдинов (Казань)
Федор Валявин (Саратов)
Резервный судья:
Александр Сединкин (Омск)
Делегат:
Руслан Киселев (Томск)
Инспектор:
Сергей Андреев (Новосибирск)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
Новости команд
Все
Енисей
Краснодар-2
Первая лига: шансы КАМАЗа и «Енисея» на победу в матче 19-го тура
24 ноября
Тихонов прокомментировал упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
23 ноября
1
Тихонов назвал самого талантливого молодого футболиста РПЛ
21 ноября
10
«Енисей» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Енисея» и «Волги» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Первая лига: шансы КАМАЗа и «Енисея» на победу в матче 19-го тура
24 ноября
Тихонов прокомментировал упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
23 ноября
1
Тихонов назвал самого талантливого молодого футболиста РПЛ
21 ноября
10
«Енисей» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Енисея» и «Волги» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
«Краснодар» отдал игрока в аренду клубу Второй лиги
13 февраля
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
«Краснодар» собрался возродить вторую команду
2025.09.25 08:41
2
«Краснодар» принял решение по судьбе второй команды
2025.08.08 11:31
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+