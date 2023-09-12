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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Шотландия - Англия
Шотландия - Англия: обзор матча 12 сентября 2023
Шотландия
12.09.2023, вторник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 3
Завершен
Англия
67'
Г. Магуайр (АГ)
32'
Ф. Фоден
35'
Д. Беллингем
81'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Шотландия - Англия
Замена
Н. Паттерсон
️️️️
А. Хики
89'
Замена
Р. Джек
️️️️
К. МакГрегор
89'
84'
Замена
К. Галлахер
️️️️
Д. Беллингем
84'
Замена
К. Уилсон
️️️️
Г. Кейн
Замена
Л. Фергюсон
️️️️
Д. МакГинн
82'
Замена
С. Армстронг
️️️️
К. Тирни
82'
81'
ГОЛ! 1:3!
Г. Кейн
Пас отдал
Д. Беллингем
Желтая карточка
К. Тирни
77'
71'
Замена
Э. Эзе
️️️️
М. Рэшфорд
71'
Замена
Б. Сака
️️️️
Ф. Фоден
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Г. Магуайр
Пас отдал
Э. Робертсон
67'
Замена
Л. Дайкс
️️️️
Б. Гилмор
60'
Замена
Р. Кристи
️️️️
Ч. Адамс
59'
46'
Замена
Г. Магуайр
️️️️
М. Гехи
Желтая карточка
Д. Хендри
42'
42'
Желтая карточка
Д. Беллингем
41'
Желтая карточка
К. Филлипс
35'
ГОЛ! 0:2!
Д. Беллингем
32'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Фоден
Пас отдал
К. Уокер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
1
Ангус Ганн
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
2
Аарон Хики
ЛЗ
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
4
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
8
Билли Гилмор
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
10
Че Адамс
ЦФ
Англия
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Льюис Данк
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
7
Фил Фоден
ЛВ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
14
Калвин Филлипс
ОП
4
Деклан Райс
ОП
10
Джуд Беллингем
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Шотландия
21
Зандер Кларк
ВР
16
Скотт Маккена
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
16
Росс МакКрори
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
20
Райан Джек
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
11
Райан Кристи
АП
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
9
Линдон Дайкс
ЦФ
17
Кевин Нисбет
ЦФ
Англия
13
Сэм Джонстон
ВР
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
14
Фикайо Томори
ЦЗ
24
Конор Галлахер
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
19
Джеймс Мэддисон
АП
7
Букайо Сака
ПВ
0
Эдвард Нкетиа
ЦФ
24
Каллум Уилсон
ЦФ
3-2-4-1
1
Ганн
2
Хики
5
Портеус
13
Хендри
3
Робертсон
6
Тирни
4
Мактоминей
8
Гилмор
8
МакГрегор
7
МакГинн
10
Адамс
4-2-1-2-1
13
Рэмсдейл
12
Триппьер
15
Данк
6
Гехи
2
Уокер
14
Филлипс
4
Райс
10
Беллингем
7
Фоден
11
Рэшфорд
9
Кейн
2
Хики
22
Паттерсон
22
Паттерсон
2
Хики
6
Тирни
17
Армстронг
17
Армстронг
6
Тирни
7
МакГинн
19
Фергюсон
19
Фергюсон
7
МакГинн
8
МакГрегор
20
Джек
20
Джек
8
МакГрегор
10
Адамс
11
Кристи
11
Кристи
10
Адамс
8
Гилмор
9
Дайкс
9
Дайкс
8
Гилмор
6
Гехи
6
Магуайр
6
Магуайр
6
Гехи
10
Беллингем
24
Галлахер
24
Галлахер
10
Беллингем
11
Рэшфорд
21
Эзе
21
Эзе
11
Рэшфорд
7
Фоден
7
Сака
7
Сака
7
Фоден
9
Кейн
24
Уилсон
24
Уилсон
9
Кейн
Остались в запасе
Шотландия
Англия
21
Зандер Кларк
ВР
16
Скотт Маккена
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
16
Росс МакКрори
ОП
23
Кенни МакЛин
ЦП
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
17
Кевин Нисбет
ЦФ
13
Сэм Джонстон
ВР
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
14
Фикайо Томори
ЦЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
19
Джеймс Мэддисон
АП
0
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
21
Зандер Кларк
ВР
16
Скотт Маккена
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
16
Росс МакКрори
ОП
23
Кенни МакЛин
ЦП
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
17
Кевин Нисбет
ЦФ
Остались в запасе
13
Сэм Джонстон
ВР
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
14
Фикайо Томори
ЦЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
19
Джеймс Мэддисон
АП
0
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Шотландия - Англия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
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