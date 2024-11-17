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Расписание матчей
Лига наций
Англия - Ирландия
Англия - Ирландия: обзор матча 17 ноября 2024
Англия
17.11.2024, воскресенье, 20:00
Лига наций, группа B2, 6 тур
5 : 0
Завершен
Ирландия
53'
Г. Кейн (П)
56'
Э. Гордон
58'
К. Галлахер
76'
Д. Боуэн
79'
Т. Харвуд-Беллис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Англия - Ирландия
Желтая карточка
А. Гомес
89'
86'
Замена
К. МакАтир
️️️️
С. Шмодикс
85'
Желтая карточка
Д. О'Ши
ГОЛ! 5:0!
Т. Харвуд-Беллис
Пас отдал
Д. Беллингем
79'
Замена
А. Гомес
️️️️
К. Джонс
79'
ГОЛ! 4:0!
Д. Боуэн
Пас отдал
Д. Беллингем
76'
76'
Замена
Э. Моран
️️️️
Д. Каллен
Замена
М. Роджерс
️️️️
Э. Гордон
75'
Замена
Д. Боуэн
️️️️
Н. Мадуэке
75'
Замена
Д. Соланке
️️️️
К. Галлахер
75'
66'
Замена
Ф. Азаз
️️️️
К. О'Доуда
66'
Замена
Т. Пэррот
️️️️
Э. Фергюсон
66'
Замена
Р. Мэннинг
️️️️
Ф. Эбоселе
Замена
Т. Харвуд-Беллис
️️️️
К. Уокер
62'
ГОЛ! 3:0!
К. Галлахер
Пас отдал
М. Гехи
58'
ГОЛ! 2:0!
Э. Гордон
56'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Кейн
53'
51'
Вторая желтая
Л. Скейлз
45'
+3
Желтая карточка
Д. Моламби
Желтая карточка
Г. Кейн
45'
+3
43'
Желтая карточка
Л. Скейлз
Желтая карточка
Н. Мадуэке
42'
Желтая карточка
Д. Беллингем
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
11
Энтони Гордон
ЛВ
3
Льюис Холл
ЦП
24
Конор Галлахер
ЦП
17
Кертис Джонс
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
17
Нони Мадуэке
ПВ
9
Гарри Кейн
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ли Карсли
Ирландия
1
Куивин Келлехер
ВР
5
Марк МакГиннес
ЦЗ
22
Натан Коллинс
(К)
ЦЗ
3
Лайам Скейлз
ЦЗ
4
Дара О'Ши
ЦЗ
21
Фести Эбоселе
ПЗ
3
Каллум О'Доуда
ЦП
6
Джош Каллен
ЦП
6
Джейсон Моламби
ЦП
21
Сэмми Шмодикс
АП
9
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Джон О'Ши
Англия
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
6
Джарел Куанса
ЦЗ
16
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
22
Рико Льюис
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
7
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
8
Анхель Гомес
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
9
Доминик Соланке
ЦФ
Ирландия
23
Марк Траверс
ВР
16
Макс О'Лири
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Джейк О'Брайен
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
14
Конор Ковентри
ОП
19
Майкл Джонстон
ЦП
11
Энди Моран
АП
11
Финн Азаз
АП
17
Кейси МакАтир
АП
7
Трой Пэррот
ЦФ
9
Томас Кэннон
ЦФ
3-4-2-1
1
Пикфорд
2
Ливраменто
6
Гехи
2
Уокер
3
Холл
17
Джонс
10
Беллингем
24
Галлахер
11
Гордон
17
Мадуэке
9
Кейн
3-2-3-1-1
1
Келлехер
22
Коллинс
3
Скейлз
4
О'Ши
21
Эбоселе
5
МакГиннес
3
О'Доуда
6
Каллен
6
Моламби
21
Шмодикс
9
Фергюсон
2
Уокер
16
Харвуд-Беллис
16
Харвуд-Беллис
2
Уокер
17
Джонс
8
Гомес
8
Гомес
17
Джонс
11
Гордон
17
Роджерс
17
Роджерс
11
Гордон
17
Мадуэке
20
Боуэн
20
Боуэн
17
Мадуэке
24
Галлахер
9
Соланке
9
Соланке
24
Галлахер
21
Эбоселе
18
Мэннинг
18
Мэннинг
21
Эбоселе
6
Каллен
11
Моран
11
Моран
6
Каллен
3
О'Доуда
11
Азаз
11
Азаз
3
О'Доуда
21
Шмодикс
17
МакАтир
17
МакАтир
21
Шмодикс
9
Фергюсон
7
Пэррот
7
Пэррот
9
Фергюсон
Остались в запасе
Англия
Ирландия
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
6
Джарел Куанса
ЦЗ
22
Рико Льюис
ПЗ
7
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Ли Карсли
23
Марк Траверс
ВР
16
Макс О'Лири
ВР
5
Джейк О'Брайен
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
14
Конор Ковентри
ОП
19
Майкл Джонстон
ЦП
9
Томас Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Джон О'Ши
Остались в запасе
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
6
Джарел Куанса
ЦЗ
22
Рико Льюис
ПЗ
7
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Остались в запасе
23
Марк Траверс
ВР
16
Макс О'Лири
ВР
5
Джейк О'Брайен
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
14
Конор Ковентри
ОП
19
Майкл Джонстон
ЦП
9
Томас Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Ли Карсли
Главный тренер
Джон О'Ши
Статистика матча Англия - Ирландия
4
1
3
Всего ударов по воротам
22
1
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
12
0
Нарушения
7
9
Количество передач
679
247
Сейвы
1
2
Точность передач %
92
76
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
18
1
Удары из-за пределов штрафной
4
0
Матчи команд
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Ирландия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ламбрехтс
(Левен)
Стадион:
Уэмбли
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