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Расписание матчей
Испания. Кубок
Унионистас де Саламанка - Эльче
Унионистас де Саламанка - Эльче: обзор матча 15 декабря 2021
Унионистас де Саламанка
15.12.2021, среда, 23:00
Испания. Кубок, 2 раунд
0 : 1
Завершен
Эльче
90+3'
L. Acosta (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Унионистас де Саламанка - Эльче
90'
+3
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
L. Acosta
Замена
J. de Miguel
️️️️
Манди
89'
89'
Замена
️️️️
Р. Гути
84'
Желтая карточка
Г. Паласиос
Замена
Э. Неспрал
️️️️
R. Doncel
77'
77'
Замена
Д. Бри
️️️️
Х. Пасторе
67'
Замена
Фидель
️️️️
П. Пьятти
67'
Замена
Г. Паласиос
️️️️
А. Барраган
66'
Желтая карточка
А. Барраган
Замена
P. Espina
️️️️
C. de la Nava Garcia
62'
45'
+1
Желтая карточка
П. Пьятти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унионистас де Саламанка
1
Salva De La Cruz
ВР
5
Luis Acosta
ЦЗ
4
Рамиро Майор
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
17
Rayco Rodriguez
ЦП
2
Jorge Mier
ЦП
8
Манди
ЦП
10
Christian Montes
ЦП
6
Roberto Doncel
ЦФ
4
Fernando Román
ЦФ
10
Carlos de la Nava Garcia
ЦФ
Главный тренер
Дани Понс
Эльче
1
Кико Касилья
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Унионистас де Саламанка
15
Dani Pereiro
ЦЗ
19
Borja Herrera
ЦЗ
18
Abdul Awudu
ЦП
8
Эктор Неспрал
ЦП
26
Leslie Adeniah
ЦП
9
Jesús de Miguel
ЦФ
26
Florantin Bloch
ЦФ
0
I. Munoz
ЦФ
19
Pablo Espina
ЦФ
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
1
Аксель Вернер
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
23
Иван Марконе
ОП
11
Диего Бри
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
3-4-3
1
5
4
Майор
12
Салинас
17
8
Манди
10
2
10
4
6
4-1-1-3-1
1
Касилья
19
Барраган
5
Верду
20
Хосема
3
Роко
6
Гумбау
10
Гути
10
Пьятти
15
Пасторе
11
Милья
9
Каррийо
6
8
Неспрал
8
Неспрал
6
8
Манди
9
9
8
Манди
10
19
19
10
19
Барраган
13
Паласиос
13
Паласиос
19
Барраган
10
Пьятти
10
Фидель
10
Фидель
10
Пьятти
15
Пасторе
11
Бри
11
Бри
15
Пасторе
Остались в запасе
Унионистас де Саламанка
Эльче
15
Dani Pereiro
ЦЗ
19
Borja Herrera
ЦЗ
18
Abdul Awudu
ЦП
26
Leslie Adeniah
ЦП
26
Florantin Bloch
ЦФ
0
I. Munoz
ЦФ
Главный тренер
Дани Понс
13
Эдгар Бадия
ВР
1
Аксель Вернер
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
23
Иван Марконе
ОП
8
Хони Аламо
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
15
Dani Pereiro
ЦЗ
19
Borja Herrera
ЦЗ
18
Abdul Awudu
ЦП
26
Leslie Adeniah
ЦП
26
Florantin Bloch
ЦФ
0
I. Munoz
ЦФ
Остались в запасе
13
Эдгар Бадия
ВР
1
Аксель Вернер
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
23
Иван Марконе
ОП
8
Хони Аламо
ЦФ
Главный тренер
Дани Понс
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Унионистас де Саламанка - Эльче
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Унионистас де Саламанка
Испания. Кубок, 2 раунд
Унионистас де Саламанка
2 : 3
04.12.2024
Райо Вальекано
Испания. Кубок, 1 раунд
Утебо
0 : 4
30.10.2024
Унионистас де Саламанка
Испания. Кубок, 1/8 финала
Унионистас де Саламанка
1 : 3
18.01.2024
Барселона
Испания. Кубок, 1/16 финала
Унионистас де Саламанка
2 : 1
07.01.2024
Вильярреал
Испания. Кубок, 1/32 финала
Унионистас де Саламанка
2 : 0
06.12.2023
Спортинг
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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