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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эльче - Вальядолид
Эльче - Вальядолид: обзор матча 21 января 2024
Эльче
21.01.2024, воскресенье, 23:00
Испания. Сегунда, 23 тур
0 : 0
Завершен
Вальядолид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльче - Вальядолид
Замена
Хосан
️️️️
Т. Моренте
90'
Замена
B. Garcés
️️️️
А. Фебас
90'
83'
Замена
Р. Моро
️️️️
Мончу
83'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
И. Санчес
76'
Желтая карточка
С. де ла Хос
72'
Замена
Л. Роша
️️️️
Ануар
72'
Замена
С. де ла Хос
️️️️
В. Месегер
Замена
Н. Кастро
️️️️
Р. Мендоса
69'
Замена
М. Ньето
️️️️
М. Эль-Гезуани
68'
63'
Желтая карточка
С. Эскудеро
Желтая карточка
Р. Мендоса
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
1
Матиас Дитуро
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
18
Карлос Клер
ЛЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
6
Педро Бигас
(К)
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
18
Джон Дональд
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Вальядолид
1
Жорди Масип
(К)
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
24
Станко Юрич
ОП
23
Виктор Месегер
ЦП
23
Ануар
ЦП
6
Мончу
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Эльче
8
Мигель Сан Роман
ВР
34
Javi Pamies
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
10
Рауль Гути
ЦП
8
Николас Кастро
АП
17
Хосан
ПВ
10
Cristian Salvador
ЦФ
11
Ману Ньето
ЦФ
18
Borja Garcés
ЦФ
Вальядолид
26
Arnau Rafús
ВР
5
Сесар Таррега
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
9
Хони Монтиэль
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
26
A. Quintana
ЦФ
92
Isra Sala
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Дитуро
7
Фернандес Меркау
5
Каррейра
6
Бигас
18
Клер
2
Гаспар
18
Дональд
14
Фебас
4
Мендоса
20
Моренте
9
Эль-Гезуани
4-1-3-1-1
1
Масип
2
Перес
4
Торрес
22
Бойомо
18
Эскудеро
24
Юрич
23
Месегер
23
Ануар
6
Мончу
10
Санчес
14
Силла
4
Мендоса
8
Кастро
8
Кастро
4
Мендоса
20
Моренте
17
Хосан
17
Хосан
20
Моренте
9
Эль-Гезуани
11
Ньето
11
Ньето
9
Эль-Гезуани
14
Фебас
18
18
14
Фебас
23
Ануар
2
Роша
2
Роша
23
Ануар
23
Месегер
17
де ла Хос
17
де ла Хос
23
Месегер
10
Санчес
29
Кенеди
29
Кенеди
10
Санчес
6
Мончу
18
Моро
18
Моро
6
Мончу
Остались в запасе
Эльче
Вальядолид
8
Мигель Сан Роман
ВР
34
Javi Pamies
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
10
Рауль Гути
ЦП
10
Cristian Salvador
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
26
Arnau Rafús
ВР
5
Сесар Таррега
ЦЗ
9
Хони Монтиэль
ЦП
26
A. Quintana
ЦФ
92
Isra Sala
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
8
Мигель Сан Роман
ВР
34
Javi Pamies
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
10
Рауль Гути
ЦП
10
Cristian Salvador
ЦФ
Остались в запасе
26
Arnau Rafús
ВР
5
Сесар Таррега
ЦЗ
9
Хони Монтиэль
ЦП
26
A. Quintana
ЦФ
92
Isra Sala
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Эльче - Вальядолид
2
2
Всего ударов по воротам
18
3
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
14
10
Офсайды
2
5
Количество передач
510
386
Сейвы
1
2
Точность передач %
82
70
Удары мимо ворот
9
0
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
9
1
Удары из-за пределов штрафной
9
2
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Главный судья:
Дамаско Арседиано Монескильо
Стадион:
Мартинес Валеро
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