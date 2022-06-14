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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея - Египет
Южная Корея - Египет: обзор матча 14 июня 2022
Южная Корея
14.06.2022, вторник, 14:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 1
Завершен
Египет
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Южная Корея - Египет
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Южная Корея
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Южная Корея
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
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1 : 3
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