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Расписание матчей
Кубок Африки
Камерун - Эфиопия
Камерун - Эфиопия: обзор матча 13 января 2022
Камерун
13.01.2022, четверг, 19:00
Кубок африканских наций, группа A, 2 тур
4 : 1
Завершен
Эфиопия
8'
К. Токо Экамби
53'
В. Абубакар
55'
В. Абубакар
67'
К. Токо Экамби
4'
Д. Хотесса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Камерун - Эфиопия
Желтая карточка
А. Онана
88'
84'
Замена
Г. Кебеде
️️️️
А. Гебремайкл
Замена
С. Баокен
️️️️
В. Абубакар
79'
Замена
А. Ойонго
️️️️
Н. Толо
79'
Замена
И. Ганаго
️️️️
К. Токо Экамби
70'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
М. Нгамале
69'
ГОЛ! 4:1!
К. Токо Экамби
Пас отдал
М. Онгла
67'
Замена
Д. Леа Силики
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
56'
ГОЛ! 3:1!
В. Абубакар
Пас отдал
М. Нгамале
55'
ГОЛ! 2:1!
В. Абубакар
Пас отдал
К. Фай
53'
15'
Желтая карточка
С. Дагначев
ГОЛ! 1:1!
К. Токо Экамби
Пас отдал
К. Фай
8'
Желтая карточка
Э. Чупо-Мотинг
7'
Желтая карточка
М. Онгла
7'
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хотесса
Пас отдал
А. Гебремайкл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камерун
23
Андре Онана
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ПЗ
12
Карл Токо Экамби
ЛП
8
Франк Ангисса
ЦП
18
Мартин Онгла
ЦП
19
Муми Нгамале
ПП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
10
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Антонио да Консейсао
Эфиопия
0
Теклемариам Шанко
ВР
2
Рамадан Есуф
ЛЗ
4
Мигнот Дебеде
ЦЗ
15
Ашалев Тамене
ЦЗ
11
Сулеман Хамид
ПЗ
7
Сурафел Дагначев
ЛВ
3
Месуд Мохаммед
ЦП
8
Амануэль Йоханис
ЦП
11
Амануэль Гебремайкл
ПВ
10
Абубекер Насир
ЦФ
27
Дава Хотесса
ЦФ
Главный тренер
Вубету Абате
Камерун
1
Симон Омоссола
ВР
16
Девис Эпасси
ВР
6
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
22
Жером Онгуене
ЦЗ
17
Оливье Мбайзо
ПЗ
14
Самуэль Гуэ
ОП
27
Джеймс Леа Силики
ЦП
15
Пьер Кунде
ЦП
11
Кристиан Бассогог
ПП
7
Клинтон Н'Жи
ПВ
12
Игнатиус Ганаго
ЦФ
9
Стефан Баокен
ЦФ
Эфиопия
1
Джемал Тассью
ВР
13
Ахмед Решид
ЛЗ
0
Деста Йоханнес
ЛЗ
21
Асрат Тонжо
ЛЗ
13
Фирью Соломон
ЛВ
6
Гаточ Паном
ЦП
19
Шимекет Гугса
АП
17
Безабех Мелейо
АП
26
Муджиб Кассим
ЦФ
9
Месфин Тафессе
ЦФ
9
Гетанех Кебеде
ЦФ
4-4-2
23
Онана
5
Толо
21
Кастеллетто
5
Нгаду-Нгаджуй
19
Фай
12
Экамби
8
Ангисса
18
Онгла
19
Нгамале
10
Абубакар
13
Чупо-Мотинг
4-2-2-2
0
Шанко
11
Хамид
4
Дебеде
15
Тамене
2
Есуф
3
Мохаммед
8
Йоханис
11
Гебремайкл
7
Дагначев
27
Хотесса
10
Насир
19
Нгамале
7
Н'Жи
7
Н'Жи
19
Нгамале
5
Толо
6
Ойонго
6
Ойонго
5
Толо
13
Чупо-Мотинг
27
Леа Силики
27
Леа Силики
13
Чупо-Мотинг
12
Экамби
12
Ганаго
12
Ганаго
12
Экамби
10
Абубакар
9
Баокен
9
Баокен
10
Абубакар
11
Гебремайкл
9
Кебеде
9
Кебеде
11
Гебремайкл
Остались в запасе
Камерун
Эфиопия
1
Симон Омоссола
ВР
16
Девис Эпасси
ВР
22
Жером Онгуене
ЦЗ
17
Оливье Мбайзо
ПЗ
14
Самуэль Гуэ
ОП
15
Пьер Кунде
ЦП
11
Кристиан Бассогог
ПП
Главный тренер
Антонио да Консейсао
1
Джемал Тассью
ВР
13
Ахмед Решид
ЛЗ
0
Деста Йоханнес
ЛЗ
21
Асрат Тонжо
ЛЗ
6
Гаточ Паном
ЦП
19
Шимекет Гугса
АП
17
Безабех Мелейо
АП
13
Фирью Соломон
ЛВ
26
Муджиб Кассим
ЦФ
9
Месфин Тафессе
ЦФ
Главный тренер
Вубету Абате
Остались в запасе
1
Симон Омоссола
ВР
16
Девис Эпасси
ВР
22
Жером Онгуене
ЦЗ
17
Оливье Мбайзо
ПЗ
14
Самуэль Гуэ
ОП
15
Пьер Кунде
ЦП
11
Кристиан Бассогог
ПП
Остались в запасе
1
Джемал Тассью
ВР
13
Ахмед Решид
ЛЗ
0
Деста Йоханнес
ЛЗ
21
Асрат Тонжо
ЛЗ
6
Гаточ Паном
ЦП
19
Шимекет Гугса
АП
17
Безабех Мелейо
АП
13
Фирью Соломон
ЛВ
26
Муджиб Кассим
ЦФ
9
Месфин Тафессе
ЦФ
Главный тренер
Антонио да Консейсао
Главный тренер
Вубету Абате
Статистика матча Камерун - Эфиопия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Эфиопия
Товарищеские матчи. Сборные
Эфиопия
1 : 1
09.06.2026
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Буркина-Фасо
3 : 1
12.10.2025
Эфиопия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Эфиопия
1 : 0
08.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Сьерра-Леоне
2 : 0
09.09.2025
Эфиопия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Египет
2 : 0
05.09.2025
Эфиопия
Информация о матче
Главный судья:
Жан Жак Ндала Нгамбо
Стадион:
Олембе
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